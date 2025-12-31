Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 1 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Графіки відключення світла на Київщині 1 січня

Завтра, 1 січня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 1 січня

  • 1.1 черга – без світла з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • 3.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • 4.1 черга – без світла з 06:00 до 07:00, з 08:00 до 10:30 та з 14:00 до 17:30;
  • 4.2 черга – без світла з 14:00 до 21:00;
  • 5.1 черга – без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 5.2 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 6.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 6.2 черга – без світла з 08:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00.
Київщина: графіки відключення світла 1 січня 2026 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 1 січня 2026 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 1 січня 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

