Міський голова Вишгорода отримав підозру у розтраті понад 6,6 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Загальна сума збитків бюджету перевищує 6,6 млн грн
фото: Офіс генерального прокурора

За підрахунками слідчих, унаслідок дій міського голови Вишгорода та директора підрядної організації бюджету громади завдано збитків на понад 1,6 млн грн

Міському голові Вишгорода та директору підрядної організації повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Офіс генерального прокурора на називає прізвищ, але останні майже 10 років посаду міського голови Вишгорода обіймає Олексій Момот.

фото: Офіс генерального прокурора

За даними слідства, у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ посадовці міської ради під приводом забезпечення потреб добровольчого формування організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 млн грн. Слідством установлено, що техніку придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ні власних потужностей, ні фінансових можливостей для виконання договору. Вартість закупівлі була завищена – приблизно на 800 тис. грн за кожну одиницю техніки.

«Попри це, акти приймання-передачі підписали, а кошти з місцевого бюджету перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців і тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств», – йдеться у повідомленні.

За підрахунками слідчих, унаслідок таких дій бюджету громади завдано збитків на понад 1,6 млн грн.

Ще один епізод справи стосується днопоглиблювальних робіт у водоймі – відстійнику дощової каналізації у Вишгороді. Як встановило слідство, міський голова, знаючи про невиконання робіт, підписав акти приймання і ініціював перерахування понад 5 млн грн підряднику.

Загальна сума збитків бюджету перевищує 6,6 млн грн. 

Нагадаємо, столична прокуратура спростувала інформацію про бездіяльність щодо відсторонення від посади міського голови Вишгорода, підозрюваного у завданні збитків бюджету на понад 700 тис. грн. Прокурори повідомили, що суд повернув їхнє перше клопотання з формальних підстав, але вони подали його повторно, і розгляд призначено на 14 серпня. Як повідомили у прокуратурі, міський голова Вишгорода підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в завданні збитків бюджету міста на суму понад 700 тис. грн при закупівлі каналопромивочного автомобіля. 

Прокурори 29 липня 2025 року повідомили йому про підозру. Наступного дня, 30 липня до суду було подано клопотання про відсторонення від посади підозрюваного Вишгородського міського голови.

До слова, Вишгородський міський голова Олексій Момот подав щорічну декларацію про доходи за 2024 рік. Згідно з нею, його доходи склали 1,4 млн грні є надходженнями суто з міськради у вигляді заробітної платні. Крім того, голова подав ще понад 1,5 млн грн готівкових коштів, більша половина з яких зберігається в доларовій валюті.

Міський голова Вишгорода отримав підозру у розтраті понад 6,6 млн грн
