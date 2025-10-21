На Київщині 15-річний водій Opel вбив друга і поранив шістьох дітей

Автівка 15-річного водія Opel Vectra влетіла у кювет і зіткнулася з деревом у селі Мигалки на Київщині

ДТП сталася у селі Мигалки: підліток загинув на місці, ще шестеро неповнолітніх госпіталізовані

На Київщині 15-річний водій Opel Vectra не впорався з керуванням, виїхав у кювет і врізався в дерево. Внаслідок аварії загинув 14-річний пасажир, ще шестеро дітей отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київської області.

ДТП трапилась на вулиці Шевченка у селі Мигалки, Бучанський район. За попередньою інформацією поліції Київської області, підліток за кермом автомобіля не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався в дерево.

«На жаль, внаслідок ДТП, 14-річний пасажир загинув на місці події. Ще шестеро неповнолітніх осіб, які перебували в салоні автомобіля, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні», – повідомили у поліції.

Наслідки ДТП у селі Мигалки на Київщині, де 15-річний водій Opel втратив контроль над авто фото: Поліція Київської області

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження.

