На Київщині 15-річний водій Opel вбив друга і поранив шістьох дітей
ДТП сталася у селі Мигалки: підліток загинув на місці, ще шестеро неповнолітніх госпіталізовані
На Київщині 15-річний водій Opel Vectra не впорався з керуванням, виїхав у кювет і врізався в дерево. Внаслідок аварії загинув 14-річний пасажир, ще шестеро дітей отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київської області.
ДТП трапилась на вулиці Шевченка у селі Мигалки, Бучанський район. За попередньою інформацією поліції Київської області, підліток за кермом автомобіля не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався в дерево.
«На жаль, внаслідок ДТП, 14-річний пасажир загинув на місці події. Ще шестеро неповнолітніх осіб, які перебували в салоні автомобіля, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні», – повідомили у поліції.
На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження.
Нагадаємо, що ДТП у Києві на вулиці Салютній сталося через зіткнення вантажівки Mercedes-Benz Sprinter та легковика BYD. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро осіб, серед них двоє дітей: водія легковика та його 11-річного сина госпіталізували, а троє пішоходів, серед яких жінка з півторарічною дитиною, отримали тілесні ушкодження.
Коментарі — 0