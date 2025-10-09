Головна Київ Фото
Київ: обвалилася частина будинку, пошкодженого РФ 4 липня (фото)

Наталія Порощук
Київ: обвалилася частина будинку, пошкодженого РФ 4 липня (фото)
Будинок зазнав пошкоджень 4 липня унаслідок ворожого обстрілу
фото: КМДА/Facebook

На початку жовтня місто виділило кошти з бюджету на капремонт будинку

Стався обвал перекриття будинку на просп. Відрадному у частині, де під час обстеження не було зафіксовано загрози. Цей житловий будинок зазнав пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч проти 4 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

«Після ліквідації наслідків атаки провели попереднє та детальне інструментальне обстеження. За його результатами загрози обвалу в цій частині будинку не було. У місцях, де існувала така загроза, фахівці КАРС встановили підпірні стійки – опорні елементи, розраховані витримувати значне навантаження бетону та конструкцій», – йдеться у повідомленні.

Київ: обвалилася частина будинку, пошкодженого РФ 4 липня (фото) фото 1
фото: КМДА/Facebook

Зазначається, що замовником відновлювальних робіт визначено КП «Житлоінвестбуд-УКБ». На початку жовтня місто виділило кошти з бюджету на капремонт будинку.

«Місто замовить додаткове інструментальне обстеження для визначення та дослідження нових пошкоджень. Це допоможе спланувати протиаварійні заходи», – зазначає КМДА.

Як повідомляв «Главком», житловий будинок на вулиці Табірній, 46/48 у Шевченківському районі Києва, який 7 травня цього року постраждав від влучання ворожого дрона, досі не відновили. Діру в даху закрито тимчасовим матеріалом. Також на стінах довкола вікон залишилися сліди кіптяви від пожежі.

