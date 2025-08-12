Головна Київ Новини
На Київщині рятувальники вдруге дістали нетверезого чоловіка з одного й того ж колодязя

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині рятувальники вдруге дістали нетверезого чоловіка з одного й того ж колодязя
Рятувальники підняли чоловіка на поверхню та передали медикам для огляду
Потерпілий виявився добре знайомим рятувальникам – навесні цього року його вже діставали з цього ж колодязя

На Київщині рятувальники вдруге діставали з колодязя одного й того самого чоловіка. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

До оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення, що в селі Дибинці у колодязі перебуває чоловік.

Як повідомляється, рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на виклик, побачили, що в середині колодязя, частково заповненого водою, знаходиться чоловік, який не може вибратися самостійно.

«Як з’ясувалося, потерпілий виявився добре знайомим рятувальникам – навесні цього року його вже діставали з цього ж колодязя», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та стрибнув у колодязь самостійно.

За допомогою рятувального спорядження чоловіка підняли на поверхню та передали медикам для огляду.

Нагадаємо, у Рівному поліцейські затримали чоловіка, який порушував правила дорожнього руху. Під час перевірки у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння, що підтвердив алкотестер – 1,83 проміле. Більше того, номерні знаки не належали його автомобілю Citroen C4. Чоловік не погодився з показниками алкотестера і захотів пройти додатковий огляд у медзакладі, де згодом у нього виявили 1,86 проміле.

