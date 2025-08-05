Ревнивий молодик на Обухівщині кинув гранату у двір суперника

Фігурант взяв до рук гранату та кинув її через паркан у бік автомобіля BMW, який належить потерпілому. Після вчиненого зловмисник зник з місця події

За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі

На Обухівщині молодик аби помститися супернику, кинув через паркан вибуховий пристрій, внаслідок чого пошкодив майно потерпілого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці встановили, що 23-річний чоловік приїхав на автомобілі ВАЗ до місця проживання 21-річного чоловіка, якого приревнував до своєї дівчини.

«Фігурант взяв до рук гранату та кинув її через паркан у бік автомобіля BMW, який належить потерпілому. Після вчиненого зловмисник зник з місця події», – повідомили правоохоронці.

Повідомляється, що внаслідок вибуху пошкоджено транспортний засіб, а також скління вікон приватного будинку та фасад господарчого приміщення.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили транспортний засіб ВАЗ, на якому, за даними правоохоронців, він пересувався під час вчинення злочину.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна шляхом вибуху (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 4 серпня правоохоронці отримали повідомлення від медиків про госпіталізацію 16-річного мешканця Мукачівського району з тяжкими травмами, отриманими внаслідок вибуху невідомого предмету. Слідчо-оперативна група встановила, що неповнолітній, перебуваючи у бабусі, на присадибній ділянці будинку самостійно висмикнув чеку з гранати, привівши у дію вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді повної травматичної ампутації правої верхньої та нижньої кінцівок.

Раніше «Главком» писав, що у Харкові п'яний чоловік кинув ручну гранату в салон автомобіля, внаслідок чого травмувався водій. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.