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Затримано завербованих РФ молодиків, які хотіли спалити будинок ветерана на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Затримано завербованих РФ молодиків, які хотіли спалити будинок ветерана на Київщині
Фігурантів затримано на місці події під час вчинення злочину
фото: поліція Києва/Facebook

Троє мешканців селища Чабани віком 18, 19 та 21 років, шукаючи підробіток через Telegram, були завербовані ворогом

Поліція Київщини спільно з СБУ затримали групу осіб, яка намагалася спалити будинок військового пенсіонера у Василькові. Троє молодиків віком від 18 до 21 року, які шукали підробіток в Telegram, були завербовані ворогом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

«Правоохоронці встановили, що троє мешканців селища Чабани віком 18, 19 та 21 років, шукаючи підробіток через Telegram, були завербовані ворогом. Отримавши завдання фігуранти погодилися здійснили підпал будинку колишнього інструктора одного з навчальних центрів повітряних сил ЗСУ, який проживає в Обухівському районі», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці завадили злочинним планам
Правоохоронці завадили злочинним планам
фото: поліція Києва/Facebook
Троє мешканців селища Чабани віком 18, 19 та 21 років, шукаючи підробіток через Telegram, погодилися виконати завдання ворога
Троє мешканців селища Чабани віком 18, 19 та 21 років, шукаючи підробіток через Telegram, погодилися виконати завдання ворога
фото: поліція Києва/Facebook

За даними слідства, молодики, розробивши план та розділивши між собою ролі, пішли до домоволодіння. Надалі двоє з них мали кинути пляшки з легкозаймистою речовиною у вікно та під двері оселі, а третій – фільмувати скоєне на телефон для звітування перед замовником.

Завербовані ворогом молодики не встигли зробити заплановане
Завербовані ворогом молодики не встигли зробити заплановане
фото: поліція Києва/Facebook

Однак правоохоронці завадили злочинним планам. На місці події під час вчинення злочину фігурантів затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури повідомили трьом зловмисникам про підозру за фактом замаху на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових. За даними слідства, наприкінці грудня 2024 року, шукаючи підробіток, хлопець отримав повідомлення в Телеграмі з пропозицією за $1 тис. знайти та підпалити автомобіль, який належить військовослужбовцю. Для цього він залучив свого знайомого. Для підпалу підозрювані підібрали Mitsubishi L200 у Дніпровському районі та облили його легкозаймистою речовиною.

Раніше повідомлялося, що російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, доручили виконавцям нове завдання – виводити з ладу енергетичні об’єкти. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».

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Теги: телефон поліція будинок Київщина росія

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