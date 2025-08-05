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У Києві чоловік з ножем виліз на дах будинку біля авторинку (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві чоловік з ножем виліз на дах будинку біля авторинку (відео)
Чоловік сидить на даху і шматує ножем власний одяг
скриншот відео

На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, поліція та бригада швидкої допомоги

Біля столичного авторинку сталася незвична подія: на дах однієї з будівель виліз оголений чоловік, озброєний кухонним ножем. Про це повідомляєє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На відео можна побачити  чоловіка, який сидить на даху і шматує ножем власний одяг. На даху розкидані шматки тканини, які він вже встиг відрізати. 

На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, поліція та бригада швидкої допомоги.

Щоб дістатися до чоловіка і зняти його з даху, рятувальники піднялися до нього на крані. Наразі триває операція з порятунку.

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Допис, поширений Київ Оперативний (@kyivoperative)

Нагадаємо, поліцейські столичної підземки затримали «зачепера», який п’яним катався між вагонами. Повідомляється, що інцидент стався сьогодні на станції метро «Славутич». Так, співробітники метрополітену та правоохоронці виявили чоловіка, який, ризикуючи своїм життям, їхав між вагонами електропотягу. Побачивши поліцейських, 26-річний киянин почав тікати та чинити опір, ігноруючи законні вимоги працівника поліції.

До слова, у Лондоні 8 березня 2025 року чоловік босоніж видерся на вежу Єлизавети (Біг-Бен) Вестмінстерського палацу з палестинським прапором, вигукуючи лозунги «Свободу Палестині». Поліція отримала повідомлення про інцидент та разом із пожежною службою й медиками намагалася врегулювати ситуацію.Через цей випадок було перекрито Вестмінстерський міст і прилеглі вулиці, що спричинило значні затори в центрі Лондона.

Теги: відео чоловік поліція рятувальники Київ

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