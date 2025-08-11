Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві в річці Десенка потонув чоловік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві в річці Десенка потонув чоловік
Рятувальники виявили тіло чоловіка на відстані 35 метрів від берега на шестиметровій глибині
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці

У Деснянському районі столиці сталася трагедія на воді: в річці Десенка потонула людина. Рятувальники дістали тіло чоловіка на відстані 35 м від берега. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

«11 серпня о 10:10 надійшло повідомлення від Служби “102” про те, що в річці Десенка, потонула людина. Рятувальники виявили тіло чоловіка на відстані 35 метрів від берега, на глибині 6 метрів», – йдеться у повідомленні. 

Вказується, що за допомогою рятувального спорядження потопельника було доставлено до берега та передано слідчо-оперативній групі.

Рятувальники виявили тіло чоловіка на відстані 35 метрів від берега на шестиметровій глибині
Рятувальники виявили тіло чоловіка на відстані 35 метрів від берега на шестиметровій глибині
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці. 

Нагадаємо, 14 липня у місті Біла Церква на річці Рось потонув чоловік.

Протягом червня в Україні на водоймах загинуло 98 осіб, серед загиблих – вісім дітей. Лише за останній тиждень вода забрала життя дев'яти людей, з них – двоє дітей. Одним із найтрагічніших випадків стало загибель 13-річного хлопчика в Харківській області: дитина зникла під час купання у річці, тіло знайшли водолази.

З початку 2025 року на воді загинуло вже 467 осіб, серед них 28 дітей.

Теги: трагедія Київ ДСНС смерть на воді рятувальники літо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У природі є випадки, коли пари лелек навмисне викидали своїх слабших дітей з гнізд, щоб прогодувати решту
Чи треба рятувати лелеченят, які випали з гнізда: пояснення біолога
15 липня, 20:00
РФ 16 липня вдарила по Добропіллю
У Добропіллі завершено рятувальні роботи: скільки загиблих і поранених
17 липня, 15:12
Головні новини ночі проти 23 липня
Дрони атакували Суми та Кривий Ріг, нові угоди Трампа: головне за ніч
23 липня, 05:45
У деяких районах Києва через дощ зупинився громадський транспорт
Київ накрила потужна злива, дороги перетворилися на стрімкі річки
20 липня, 16:39
У Києві затримано двох чоловіків, що підозрюються у підпалах авто на замовлення
У Києві затримано двох чоловіків, що підозрюються у підпалах авто на замовлення
22 липня, 16:32
Росіяни планували у Києві два вибухи загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті
СБУ запобігла черговому теракту у центрі Києва. Мав відбутися ввечері 23 липня
24 липня, 13:02
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
У Києві на вихідних 2-3 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
2 серпня, 07:02
Особовий склад ДСНС унаслідок удару не постраждав
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі
29 липня, 08:56
У липні росіяни застосували проти України понад 5,1 тис. КАБів, 3,8 тис. «Шахедів» та 260 ракет
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи – Зеленський
1 серпня, 11:14

Новини

У Києві в річці Десенка потонув чоловік
У Києві в річці Десенка потонув чоловік
Нацистська символіка у соцмережі: поліція розслідує демонстрацію свастики працівницею суду
Нацистська символіка у соцмережі: поліція розслідує демонстрацію свастики працівницею суду
У Києві агресивний собака без повідка покусав жінку та її улюбленця (фото)
У Києві агресивний собака без повідка покусав жінку та її улюбленця (фото)
Продовольчі ярмарки у Києві 12-17 серпня: де можна придбати фермерські продукти
Продовольчі ярмарки у Києві 12-17 серпня: де можна придбати фермерські продукти
У Києві зростає кількість тяжких хворих на Covid-19: влада закликає носити маски
У Києві зростає кількість тяжких хворих на Covid-19: влада закликає носити маски
Чому «вибухає» консервація та яку сіль краще купляти для домашніх заготовок
Чому «вибухає» консервація та яку сіль краще купляти для домашніх заготовок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
18K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
12K
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
2850
В одній із областей буде пустеля. Науковиця розповіла, як до 2050-го року в Україні зміниться клімат
2670
Найдавніший соратник Путіна виступив проти війни і втратив владу – NYT

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua