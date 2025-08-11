У Києві в річці Десенка потонув чоловік

Рятувальники виявили тіло чоловіка на відстані 35 метрів від берега на шестиметровій глибині

У Деснянському районі столиці сталася трагедія на воді: в річці Десенка потонула людина. Рятувальники дістали тіло чоловіка на відстані 35 м від берега. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

«11 серпня о 10:10 надійшло повідомлення від Служби “102” про те, що в річці Десенка, потонула людина. Рятувальники виявили тіло чоловіка на відстані 35 метрів від берега, на глибині 6 метрів», – йдеться у повідомленні.

Вказується, що за допомогою рятувального спорядження потопельника було доставлено до берега та передано слідчо-оперативній групі.

Рятувальники виявили тіло чоловіка на відстані 35 метрів від берега на шестиметровій глибині фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 14 липня у місті Біла Церква на річці Рось потонув чоловік.

Протягом червня в Україні на водоймах загинуло 98 осіб, серед загиблих – вісім дітей. Лише за останній тиждень вода забрала життя дев'яти людей, з них – двоє дітей. Одним із найтрагічніших випадків стало загибель 13-річного хлопчика в Харківській області: дитина зникла під час купання у річці, тіло знайшли водолази.

З початку 2025 року на воді загинуло вже 467 осіб, серед них 28 дітей.