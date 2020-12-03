На Київщині щоденно роблять понад 3 тис. тестувань на коронавірус

ПЛР-тестування пройшли більше 214 тисяч жителів Київщини

Від початку епідемії ПЛР-тестування пройшли більше 214 тисяч жителів Київщини

Обстеження пацієнтів на коронавірус проводять чотири медичні заклади

У Київській області обстеження пацієнтів на коронавірус методом ПЛР проводить один державний заклад – обласний лабораторний центр, та 3 комунальні – обласна клінічна лікарня, Білоцерківська міська лікарня №3 та Броварська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Їхня загальна щодобова потужність – понад три тисячі обстежень.

Про це сьогодні, 3 грудня, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За весь час пандемії ПЛР-тестування пройшли більше 214 тисяч жителів Київщини.

«З березня пропускну спроможність тестування збільшено у десятеро. Але це не межа. Потужність плануємо підсилювати й надалі шляхом поставки двох додаткових ПЛР-аналізаторів», – зазначив Володін.

Очільник області також повідомив про те, що продовжується і розширення кисневої мережі у госпітальних базах, відведених під порятунок хворих на коронавірус: «Наразі киснем обладнали 1784 інфекційних ліжка. Тільки за останній тиждень додали 284 кисневі точки».

На сьогодні на кисневій підтримці в лікарнях Київщини – 991 пацієнт, або 55,5% госпіталізованих хворих. Вільні 793 ліжка, які забезпечені централізованою подачею кисню.

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Як повідомлялося, станом на ранок 3 грудня від початку епідемії у Київській області зафіксовано 40427 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 924 нових хворих. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 13898 осіб (за добу 658), померли 719 людей (за добу 16).