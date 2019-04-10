Вінницьким рятувальникам передали два спецавтомобілі



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Автопарк Головного управління ДСНС України у Вінницькій області поповнився двома новенькими спецавтомобілями

Один автомобіль поїде до міста Бершаді, інший - залишиться у Вінниці. Ключі від нової техніки вручили рятувальникам міський голова Сергій Моргунов та голова обласної адміністрації Валерій Коровій.

Автомобіль IVECO DAILY 35C15 DH (САРМ-С) передали рятувальникам ДПРЧ-16 із Бершаді. Автівку придбали за кошти обласного бюджету. Голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій зазначив, що за останні роки значно покращила свої технічні можливості, також це уже не перший автомобіль, який придбали для вінницьких рятувальників.

Ще один пожежний автомобіль першої допомоги PEUGEOT BOXER CDC-35+L4 H130F буде використовуватись у ДПРЧ-4 м. Вінниці. Вартість транспорту понад 2,8 млн грн, і придбали його за кошт бюджету Вінницької ОТГ. Автомобіль виїжджатиме на виклики, пов’язані з виконанням аварійно-рятувальних робіт під час ДТП, демеркуризації, аварійного відкривання дверей тощо.

Міський голова Сергій Моргунов зазначив, що вінницькі рятувальники – це серйозна, злагоджена і професійна команда. А придбання спецавтомобіля стало можливе завдяки реформі децентралізації.

«Останні чотири роки Уряд України і Прем’єр міністр України зробили досить багато для того, щоб служба надзвичайних ситуацій була матеріально і технічно забезпечена. Я розумію, що дуже багато є проблем і дуже багато ще необхідно вирішити різних завдань, але можу сказати вам, що у нашому місті, дійсно, найкраща служба у всій Україні. І ми гордимося вами. На цей автомобіль ми виділили кошти в минулому році і сьогодні вручаємо вам. Думаю, що кожен рік ми будемо спільно покращувати матеріально технічну базу служби, і будемо розглядати можливість придбання ще одного такого автомобіля. В ньому є потреба, адже вони мають працювати у різних частинах міста. Не тільки для гасіння пожеж, а й для допомоги при ДТП чи інших надзвичайних ситуаціях. Ми можемо сказати, що це є універсальний автомобіль і, в принципі, сьогодні служба порятунку працює в універсальному ключі для того, щоб в разі потреби завжди допомагати людям», - зазначив міський голова Сергій Моргунов.

Начальник Головного управління ДСНС України у Вінницькій області полковник служби цивільного захисту Руслан Шевчук зазначив, що не в кожній області є такі автомобілі.

«Вінницький гарнізон - один з кращих в Україні, і це стало можливо не тільки завдяки професіоналізму наших працівників, але й новітньою технікою яка є у нас. Наша основна задача – зробити пожежну частину в тому чи іншому районі візитною карткою районного центру, міста. Цей один автомобіль - це орієнтовно шість автомобілів поліцейських», - сказав Руслан Шевчук.