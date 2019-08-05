На Київщині сталося чотири ДТП з потерпілими



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Смертельна ДТП у Боярці Фото: Нацполіція

Один водій загинув, інші учасники аварій отримали травми

Минулої доби у Київській області сталося чотири ДТП з потерпілими. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У неділю, 4 серпня, у м. Боярка, в результаті ДТП загинув водій. На одному з перехресть міста чоловік за кермом легковика Chevrolet допустив зіткнення із автомобілем, який зупинився на світлофорі. Внаслідок аварії водій Chevrolet від отриманих травм загинув на місці пригоди. Загиблий виявився працівником поліції, він перебував поза службою. Обставини з’ясовуються, триває слідство.

Крім того, вчора на автодорозі «Київ-Харків» поблизу с. Іванків сталася ДТП із наїздом на велосипедиста. Житель Києва за кермом легковика допустив наїзд на місцевого мешканця, який рухався на велосипеді у попутному напрямку. В результаті, останнього доставлено у лікарю із забиттям грудної клітини та закритою черепно-мозковою травмою.

Також вчора на автодорозі «Київ-Чернігів» поблизу с. Скибин водій вантажівки скоїв наїзд на пішохода. Чоловік віком 30-35 років напідпитку переходив проїжджу частину в невстановленому місці. Потерпілого у непритомному стані із закритою черепно-мозковою травмою та переломом ноги доставлено до лікарні.

У с. Старовичі, водій мотоцикла на заокруглені дороги не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на залізобетонну опору. Мотоцикліста із закритою черепно-мозковою травмою, забиттям грудної клітини та переломом ноги доставлено до лікарні.

За фактом цих ДТП відкрито кримінальні провадження.