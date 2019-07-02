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    На Київщині судитимуть ліцеїста

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    На Київщині судитимуть ліцеїста

    Учень військового ліцею побив іншого ліцеїста

    Києво-Святошинською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо учня військового ліцею, який в січні 2019 року, перебуваючи в навчальному закладі в присутності інших ліцеїстів, вчинив сварку з одним із учнів, в ході якої наніс останньому удар кулаком в обличчя. Потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

    Дії неповнолітнього кваліфіковано за ч. 1 ст. 122 КК України (заподіяння умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 КК України, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров’я).

    Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

    Як повідомлялося, у червні у Солом'янському районі Києва молодик під час сварки побив матір і її співмешканця.

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