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    У світі

    У Гонконгу пролунав вибух у лікарні

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    У Гонконгу пролунав вибух у лікарні
    Фото: South China Morning Post

    З медустанови рятувальники евакуювали близько 20 пацієнтів

    У медичному центрі Caritas у Гонконгу спрацював саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє South China Morning Post.

    З медустанови рятувальники евакуювали близько 20 пацієнтів.

    Прибувшіі на місце поліцейські знайшли залишки саморобної бомби, яка була зроблена зі скляної пляшки, наповненої батарейками і електричними ланцюгами.

    У лікарні повідомили, що почули гучні хлопки в туалеті, після чого виявили, що в одній з кабінок стався вибух.

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    У Гонконгу пролунав вибух у лікарні
    У Гонконгу пролунав вибух у лікарні
    У Гонконгу пролунав вибух у лікарні
    У Гонконгу пролунав вибух у лікарні
    Фото: South China Morning Post

    Зазначимо, 10 жовтня на сході Китаю в провінції Цзянсу стався вибух газу в кафе, в результаті чого загинули щонайменше шість осіб.

    Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    До слова, конвульсії в лихоманці зараженого коронавірусом зняли на відео в китайській лікарні.

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

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