У Гонконгу пролунав вибух у лікарні



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Фото: South China Morning Post

З медустанови рятувальники евакуювали близько 20 пацієнтів

У медичному центрі Caritas у Гонконгу спрацював саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє South China Morning Post.

З медустанови рятувальники евакуювали близько 20 пацієнтів.

Прибувшіі на місце поліцейські знайшли залишки саморобної бомби, яка була зроблена зі скляної пляшки, наповненої батарейками і електричними ланцюгами.

У лікарні повідомили, що почули гучні хлопки в туалеті, після чого виявили, що в одній з кабінок стався вибух.

Зазначимо, 10 жовтня на сході Китаю в провінції Цзянсу стався вибух газу в кафе, в результаті чого загинули щонайменше шість осіб.

Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

До слова, конвульсії в лихоманці зараженого коронавірусом зняли на відео в китайській лікарні.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.