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    На Київщині у дворі багатоповерхівки вщент згорів автомобіль (фото)

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    Автомобіль згорів дотла - На Київщині у дворі багатоповерхівки вщент згорів автомобіль (фото)
    Автомобіль згорів дотла
    Фото: ДСНС

    Автомобіль згорів під вікнами будинку

    Сьогодні, 23 липня, вночі сталася пожежа в автомобілі у дворі багатоповерхівки в місті Бровари. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 02:47.

    До місця виклику на вул. Шевченка було направлено черговий караул 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.

    «По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить легковий автомобіль. Пожежу локалізовано о 03:00  та повністю ліквідовано о 03:16», - інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Під час гасіння пожежі залучались дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо,  22 липня на Броварському проспекті у Києві сталася пожежа в маршрутному автобусі «Богдан».

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