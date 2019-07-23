На Київщині у дворі багатоповерхівки вщент згорів автомобіль (фото)



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Автомобіль згорів дотла Фото: ДСНС

Автомобіль згорів під вікнами будинку

Сьогодні, 23 липня, вночі сталася пожежа в автомобілі у дворі багатоповерхівки в місті Бровари. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 02:47.

До місця виклику на вул. Шевченка було направлено черговий караул 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.

«По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить легковий автомобіль. Пожежу локалізовано о 03:00 та повністю ліквідовано о 03:16», - інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Під час гасіння пожежі залучались дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 22 липня на Броварському проспекті у Києві сталася пожежа в маршрутному автобусі «Богдан».