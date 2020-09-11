На Київщині виборчий процес почався зі скандалу: конфлікт в Узинській комісії (відео)



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Конфлікт триває в Узинській ТВК

Члени та голова Узинської ТВК не дійшли згоди щодо призначень

В Узинській територіально-виборчій комісії більше трьох годин точилися дискусії довкола призначення на посаду юриста ТВК. Деякі члени були проти цього рішення голови комісії та навіть готові відкликати свої голоси, віддані на голосуванні за інші питання порядку денного. Довготерміновому спостерігачеві мережі «Опора», що відслідковував перебіг засідання, намагалися заборонити проводити відеозйомку засідання.

Про це повідомляє пресслужба «Опори».

Суть конфлікту полягала в тому, що члени комісії - Тетяна Каракой (партія «Національно-демократичне об’єднання «Україна») та Юрій Кравченко (партія «Європейська солідарність») були незадоволені рішенням голови комісії Ніни Костишиної (партія «Слуга народу»): підписанням договору з юристом без попереднього обговорення його кандидатури на засіданні комісії.

Двоє представників Узинської ТВК наполягали, щоб голова заключила договір з юристом, котрого пропонують саме вони, а з попереднім кандидатом розірвала, оскільки це було одноосібне рішення, а не колегіальне. На такі прохання голова комісії зауважила, що це її право підписувати договори з технічними працівниками, а їхній кількісний і якісний склад до цього визначили колегіально. Свої слова аргументувала, зачитуючи постанову ЦВК.

Це питання викликало дискусію і члени Узинської ТВК домоглися внесення додаткового питання до порядку денного про голосування за кожного технічного працівника окремо.

Також двоє членів комісії Тетяна Каракой та Юрій Кравченко були проти, щоб голова ТВК Ніна Костишина вела відеозйомку засідання, а також намагалися заборонити її спостерігачеві «Опори».

Суперечка навколо питання призначення технічних працівників та юристів, зокрема, продовжувалася більше трьох годин.

За словами Костишиної, такі дії вчинили для того, аби усунути її з посади голови і замінити «своєю» людиною. Також вона зазначила, що, на її думку, вищезгадані члени комісії знаходяться в змові з іншими членами ТВК і створюють конфліктні ситуації.

Наступного дня, 6 вересня, був підготовлений протокол засідання Узинської міської ТВК. За словами голови Ніни Костишиної, протокол відрізнявся від того, що був напередодні. На її думку, секретар комісії за домовленістю із Тетяною Каракой переробила протокол, спотворивши реальний процес голосування і навіть замінивши виступаючих, що були вказані в ньому. Голова ТВК відмовилась підписувати такий варіант протоколу.

Згодом стало відомо, що скликається негайне засідання Узинської ТВК за підписами 7 членів цієї комісії.

Як повідомлялося, Національна поліція відкрила 13 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу.