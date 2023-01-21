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На Київщині викрито групу наркоділків із товаром майже на мільйон

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Київщині викрито групу наркоділків із товаром майже на мільйон
У Броварському районі 26-річний організатор наркобізнесу облаштував підпільну лабораторію
фото: Нацполіція

Від початку 2023 року в Київській області ліквідовано вже чотири групи наркоторговців

Поліцейські Київщини викрили групу наркоділків. Альфа-PVP, амфетамін, екстазі - це далеко не повний перелік важких наркотиків, які збували драгдилери в Telegram-каналах. Про це повідомляють правоохоронці.

Поліцейські провели дев’ять обшуків у Броварському районі, де 26-річний організатор наркобізнесу та його поплічники облаштували підпільну лабораторію і власну мережу збуту зілля.

Вартість вилучено за цінами «чорного ринку» становить понад 800 тис. грн і це вже четверта група наркоторговців, діяльність якої ліквідували з початку нового року в Київській області.

За скоєне підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

Теги: наркотики Київщина поліція кримінал

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