Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українець вкрав $25 тис. у російських наркоторговців і віддав їх на благодійність

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українець вкрав $25 тис. у російських наркоторговців і віддав їх на благодійність
фото ілюстративне

Пожертву було направлено людям похилого віку, сім'ям та переселенцям, які постраждали через війну Росії проти України

Уродженець Києва Алекс Холден, який давно мешкає у США і є фахівцем із кібербезпеки, зламав гаманець російської наркомережі Solaris і передав гроші до київської благодійної організації «Життєлюб». Холден показав виданню Forbes кілька скріншотів, що засвідчили доступ до облікових записів адміністраторів Solaris та головного гаманця, а співзасновник фонду «Життєлюб» Тіна Михайловська підтвердила отримання грошей. 

Зазначається, що пожертву було направлено безпосередньо людям похилого віку, сім'ям та внутрішньо переміщеним особам, які постраждали через війну Росії проти України.

Холден, який виїхав з Києва підлітком у 1980-х роках через наслідки Чорнобильської ядерної катастрофи, відмовився розкрити, як він це зробив, але сказав, що зміг взяти під контроль більшу частину інтернет-інфраструктури, на якій працює Solaris, а також кілька облікових записів адміністраторів. Вихідний код веб-сайту та базу даних його користувачів, а також пункти видачі наркотиків. На даний момент доступ до цієї інформації у Холдена є.

Певний час його команда також контролювала головний гаманець Solaris. Цей рахунок використовувався покупцями та дилерами для внесення та виведення коштів, які надходили у вигляді криптовалюти.

Раніше повідомлялося, що у Перу поліцейські в костюмах Санти та ельфів затримали банду наркоторговців.

Теги: гроші наркотики Україна благодійність

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Перу поліцейські в костюмах Санти та ельфів затримали банду наркоторговців (фото)
У Перу поліцейські в костюмах Санти та ельфів затримали банду наркоторговців (фото)
Сьогодні, 16:30
ДБР виявило масштабну нарколабораторію на Закарпатті: деталі
ДБР виявило масштабну нарколабораторію на Закарпатті: деталі
21 грудня, 10:11
Юрій Чернецький з дружиною
Дружина «наркодилера київського бомонду», якого посадили на п’ять років, кинула його
14 грудня, 19:37

Суспільство

На заході України зафіксовано землетрус
На заході України зафіксовано землетрус
Українець вкрав $25 тис. у російських наркоторговців і віддав їх на благодійність
Українець вкрав $25 тис. у російських наркоторговців і віддав їх на благодійність
Львів планує передати на армію пів мільярда
Львів планує передати на армію пів мільярда
Головне за ніч: зустріч Байдена і Путіна та український стяг у Криму
Головне за ніч: зустріч Байдена і Путіна та український стяг у Криму
Плюсова температура та дощі: якою буде погода в Україні 23 грудня
Плюсова температура та дощі: якою буде погода в Україні 23 грудня
Галущенко розповів, як буде відновлюватися енергосистема України
Галущенко розповів, як буде відновлюватися енергосистема України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Байден готовий зустрітись із Путіним, але є одна умова
30K
Путін здивований, що Зеленський відмовився з ним вести переговори
29K
Макрон різко відповів критикам «гарантій безпеки» для РФ
14K
Зеленський везе із США хороші новини, Путін божиться, що хоче припинити війну. Головне за 22 грудня
7189
Путін хоче зняти з себе відповідальність за війну в Україні – ISW
6552
У Москві горить військова частина (відео)

Новини

Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
Вчора, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту