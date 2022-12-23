Українець вкрав $25 тис. у російських наркоторговців і віддав їх на благодійність

Пожертву було направлено людям похилого віку, сім'ям та переселенцям, які постраждали через війну Росії проти України

Уродженець Києва Алекс Холден, який давно мешкає у США і є фахівцем із кібербезпеки, зламав гаманець російської наркомережі Solaris і передав гроші до київської благодійної організації «Життєлюб». Холден показав виданню Forbes кілька скріншотів, що засвідчили доступ до облікових записів адміністраторів Solaris та головного гаманця, а співзасновник фонду «Життєлюб» Тіна Михайловська підтвердила отримання грошей.

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Зазначається, що пожертву було направлено безпосередньо людям похилого віку, сім'ям та внутрішньо переміщеним особам, які постраждали через війну Росії проти України.

Холден, який виїхав з Києва підлітком у 1980-х роках через наслідки Чорнобильської ядерної катастрофи, відмовився розкрити, як він це зробив, але сказав, що зміг взяти під контроль більшу частину інтернет-інфраструктури, на якій працює Solaris, а також кілька облікових записів адміністраторів. Вихідний код веб-сайту та базу даних його користувачів, а також пункти видачі наркотиків. На даний момент доступ до цієї інформації у Холдена є.

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Певний час його команда також контролювала головний гаманець Solaris. Цей рахунок використовувався покупцями та дилерами для внесення та виведення коштів, які надходили у вигляді криптовалюти.

Раніше повідомлялося, що у Перу поліцейські в костюмах Санти та ельфів затримали банду наркоторговців.