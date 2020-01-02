На Київщині водій «під кайфом» тікав від патрульних понад 100 км (фото)



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Порушника вдалося затримати на одній із автозаправних станцій Фото: Патрульна поліція Київської області

У ході переслідування інспектори намагались блокувати автомобіль порушника

1 січня патрульним Київської області довелося понад сотню кілометрів наздоганяти автомобіль порушника.

Так, близько 16-ї години екіпаж інспекторів батальйону патрульної поліції у с. Чайки під Києвом отримав орієнтування, що на стаціонарному посту Сосновий бір водій Кіа Soul не виконав законну вимогу про зупинку, а навпаки збільшив швидкість та почав втікати.

Патрульні одразу помітили автомобіль, вказаний у орієнтуванні, та направилися за ним. Як тільки водій транспортного засобу Кіа побачив поліцейських одразу пришвидшився. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Поліцейські почали наздоганяти легковик та продовжували подавати вимогу про зупинку за допомогою світлозвукової сигналізації та гучномовця. Порушник же продовжував рух на великій швидкості та неодноразово створював аварійну ситуацію для інших учасників дорожнього руху та поліцейських. У ході переслідування інспектори намагались блокувати авто.

Під час переслідування автодорогою Київ-Чоп кермувальник зупинився на одній з АЗС та швидко забіг до вбиральні. Там він зачинився. Через декілька хвилин горе-водія затримали. Ним виявився 27-річний мешканець Миколаївщини. Під час спілкування з водієм охоронці порядку помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Йому запропонували пройти освідування на стан сп’яніння. Категоричний факт відмови від проходження огляду інспектори фіксували у присутності двох свідків.

Патрульні склали ряд адміністративних матеріалів на водія та доставили до відділу поліції.

Автомобіль евакуйовано на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів.

Пояснити, чим саме вмотивований такий вчинок, водій так і не зміг. Тікаючи від патрульних, він став потенційною загрозою для інших учасників дорожнього руху.