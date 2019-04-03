На Київщині водій збив пішохода і втік, але недалеко



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В автівці було відсутнє бічне ліве дзеркало заднього виду, яке знайшли на місці ДТП як речовий доказ Фото: Патрульна поліція Білої Церкви

Патрульні затримали водія-порушника по гарячих слідах

У вівторок, 2 квітня, на лінію «102» надійшов виклик від очевидця про те, що на 86-му км автодороги Київ - Одеса невідомий на авто Volkswagen збив пішохода, який переходив дорогу поза пішохідним переходом, і залишив місце ДТП. Про це повідомляє Патрульна поліція Білої Церкви у Facebook.

Патрульні перекрили дорожній рух і спіймали водія за 8 хвилин на КП міста Біла Церква. Порушником виявився іноземець. В його автівці було відсутнє бічне ліве дзеркало заднього виду, яке знайшли на місці події як речовий доказ, розбита передня ліва фара та пошкоджене переднє ліве крило.

44-річний водій пояснив охоронцям порядку, що механічні пошкодження автомобіля – наслідок зіткнення авто з собакою.

На місце пригоди викликали медиків для надання допомоги потерпілому та слідчо-оперативну групу для оформлення адміністративних матеріалів і притягнення горе-водія до відповідальності.

Як повідомлялося, у неділю, 31 березня, ввечері на Харківському шосе у Києві автомобіль Opel збив пішохода, який порушив правила дорожнього руху.