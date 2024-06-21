«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 22 червня

З 18:00 до 23:00 «Укренерго» посилить відключення світла

Завтра, 22 червня, «Укренерго» застосовуватиме графіки відключення світла по всій Україні з 16:00 до 24:00. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначає «Укренерго», з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

«Причина – наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах», – йдеться в повідомленні.

Натомість енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується

Нагадаємо, 21 червня графіки відключень електроенергії діятимуть з 00:00 до 24:00 в усіх регіонах України. Як стало відомо згодом, «Укренерго» знову посилює відключення світла через атаки РФ.

Зокрема, у ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed. Усього ворог застосував дев'ять ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Зокрема, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру країни.

Натомість уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду України.

До слова, у Києві за майже два роки втричі скоротили кількість багатоповерхівок, яким не вимикають світло. Вони були під’єднані до ліній критичної інфраструктури.