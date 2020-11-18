На Київщині зафіксовано майже сотню випадків сказу тварин

Нерідко сказ передається від диких тварин домашнім

Найбільша кількість випадків сказу зареєстрована у котів

З початку 2020 року в Київській області зареєстровано 91 випадок сказу тварин, найбільше - серед домашніх. Про це йдеться у відповіді Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області на запит УНН.

«Станом на 16 листопада 2020 року в Київській області зареєстровано 91 випадок сказу тварин, з яких 39 випадків серед домашніх тварин, 28 — серед диких, 23 — серед безпритульних та 1 випадок у великої рогатої худоби. Найбільша кількість випадків сказу зареєстрована у котів (40) та лисиць (27)», — йдеться в документі.

Повідомляється, що захворюваність тварин на сказ зафіксовано в 71 населеному пункті області, в тому числі в 9 містах: Фастів, Бориспіль, Васильків, Обухів, Боярка, Миронівка, Тетіїв, Ірпінь та Бровари.

Так, у Броварах 6 листопада 2020 року було зареєстровано випадок сказу у домашнього кота, який покусав людину.

Як повідомлялося, за 9 місяців 2020 року на території Києва зареєстровано п’ять випадків сказу тварин.

Сказ - це надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба, яка супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю.

Зараження людини сказом відбувається, в основному, через укуси хворою твариною чи внаслідок потрапляння її слини на свіжі поранення, подряпини шкіри або слизових оболонок.

Ризик захворювання на сказ значно зріс через збільшення популяції диких та безпритульних тварин на околицях Києва.

З огляду на особливості географічного розташування до зони ризику потрапляють Голосіївський, Деснянський, Дніпровський, Оболонський та Святошинський райони Києва.