На Київщині зафіксовано нові випадки африканської чуми свиней

Для недопущення поширення хвороби на території Циблівської і Ташанської громад діятиме карантин

На Київщині зареєстрували нові осередки спалаху африканської чуми свиней. Хворих тварин виявили у приватних господарствах жителів села Хоцьки. У двох громадах Бориспільського району запроваджено карантин. Про це інформує у Facebook Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

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Усю територію села Хоцьки оголошено епізоотичним вогнищем. Для недопущення поширення хвороби на території Циблівської і Ташанської громад діятиме карантин.

До зони нагляду увійшли:

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мисливські угіддя Київського обласного мисливсько-рибальського виробничого об’єднання Київської обласної ради УТМР,

територія Національного природного парку «Білоозерський»;

населенні пункти Циблівської сільської територіальної громади (с. Лецьки, с. Циблі, с. Пологи-Чобітки, с. Пологи-Яненки, с. Світанок);

населенні пункти Ташанської сільської територіальної громади (с. Пологи-Вергуни, с. Тарасівка, с. Улянівка).

З вищеперелічених громад фахівці не радять купувати чи перевозити тварин або купувати продукти зі свинини.

Зазначимо, на африканську чуму хворіють лише свині, людям це захворювання не загрожує. Хвороба має високий рівень зараження і майже 100% летальність тварин.

Власникам господарств, що вирощують свиней, рекомендують:

не завозити свиней без погодження з місцевою Держпродспоживслужбою;

своєчасно проводити ідентифікацію придбаного або отриманого поголів'я;

утримувати тварин у приміщеннях, не допускати контакту з іншими тваринами;

періодично обробляти свиней та приміщення проти кровосисних комах (кліщів, вошей, блох), постійно вести боротьбу з гризунами;

робити щеплення проти класичної чуми свиней (безкоштовно);

не купувати м'яса та інших продуктів зі свинини на стихійних ринках чи в місцях несанкціонованої торгівлі;

негайно повідомляти Держпродспоживслужбу про випадки захворювання чи загибелі свиней.

Африканська чума свиней – висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю (ціанозом) шкіри та поширеними крововиливами (геморрагіями) внутрішніх органів. Недуга належить до списку A згідно з Міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин. Для людини африканська чума свиней – безпечна. У природних умовах на африканську чуму свиней можуть занедужати як свійські, так і дикі свині будь-якого віку. Джерелом збудника інфекції є хворі тварини та вірусоносії. Здорові свині заражаються при спільному утриманні їх з інфікованими вірусоносіями. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби забруднені випорожненнями хворих тварин. Використання для корму не знезаражених харчових відходів також сприяє поширенню хвороби. Механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини (зокрема, гризуни), нашкірні паразити (деякі види кліщів, зоофільні мухи, воші), які контактували з хворими свинями та трупами тварин. Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва на території КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» було зафіксовано спалах африканської чуми свиней.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині введено карантин через спалах африканської чуми.

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До слова, протягом липня 2023 року на Чернігівщині зареєстровано три осередки спалаху африканської чуми свиней (АЧС).