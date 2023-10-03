Ексглава Адміністрації президента Клюєв потрапив у лікарню в Москві

За інформацією ЗМІ, стан Андрія Клюєва оцінюється як важкий

Колишнього главу Адміністрації президента України за часів експрезидента Віктора Януковича, бізнесмена Андрія Клюєва госпіталізували в Москві. Його стан оцінюється як важкий. Про це повідомила низка російських ЗМІ.

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Клюєв зараз перебуває у приватній клініці у важкому стані. Пацієнта установи підключили до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО).

Андрій Клюєв – секретар РНБО, голова Адміністрації президента за часів Януковича. На початку 2000-х Клюєв був спершу заступником голови, а згодом – секретарем Партії регіонів. Тричі проходив до парламенту, два рази – за списком ПР. Після секретарювання в РНБО у 2014 Клюєв став головою АП, утім пробув на посаді всього місяць. 25 лютого подав у відставку, а вже 28 – зник і опинився в розшуку СБУ, де перебуває й досі.

Як і значна частина регіоналів, після Революції Клюєв (а також його брат-нардеп) потрапив у санкційний список ЄС, де пробув до березня 2019. За рік після Революції стало відомо, що з Клюєва зняли підозру щодо його причетності до масових убивств у січні-лютому 2014 – досудове розслідування не знайшло доказів. Початкову підозру змінили на перешкоджання проведенню мітингів на Майдані 30 листопада 2013, а слідство призупинили, оскільки Клюєв перебував у розшуку.

Зазначимо, що з 2014 року Клюєв переховується в Росії.

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Андрія Клюєва підозрюють в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013. На момент розстрілу протестувальників Клюєв очолював Адміністрацію президента Януковича. З країни він утік наприкінці лютого 2014-го безперешкодно, попри підозру в причетності до масових убивств. Також Клюєва підозрюють у заволодінні державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, раніше ВАКС дозволив спецрозслідування щодо колишнього віцепрем'єра України. Клюєва підозрюють у заволодінні державними коштами на загальну суму понад 195 млн грн.