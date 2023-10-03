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На Київщині чоловік загинув через напад шершнів: деталі трагедії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині чоловік загинув через напад шершнів: деталі трагедії
Чоловік помер на місті інциденту
фото: пресслужба поліції

55-річний чоловік помер на місці

У селі Антонів Київської області правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого закусали шершні. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Як зазначається,  2 жовтня чоловік пішов до місцевої річки спилювати дерево. Та з дерева вилетіли шершні, які й обкусали селянина. 55-річний чоловік помер на місці.

«2 жовтня мешканець села Антонів пішов до берега місцевої річки зрізати дерево. Вже після падіння і в момент його розпилювання, з дерева вилетіли шершні, які й обкусали чоловіка. На жаль, 55-річний мешканець помер на місці події», – повідомили в поліції.

Нагадаємо, у столиці чоловік із ножем напав на двох дітей, одного з яких він поранив. За даними правоохоронців, 9 вересня близько 17:00 години на вулиці Мілютенка двоє хлопчиків 10 і 11 років намагалися звести намет. У той самий час до них підійшов невідомий чоловік та запропонував допомогу. Після того як діти відмовилися, зловмисник напав на них. Зокрема, одному хлопцеві він порвав футболку, а іншому – завдав ножове поранення руки та втік. Дитину госпіталізували.

Теги: напад чоловік поранення Київщина поліція

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