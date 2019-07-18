На Київщині затримали молодиків, які викрали чоловіка, завезли до лісу та побили



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Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі

Група чоловіків з метою отримання грошей викрали жителя міста Біла Церква, завезли його до лісу та побили.

Про викрадення 37-річного чоловіка до поліції повідомила його мати. Жінка описала прикмети нападників та вказала марку автомобіля, куди силоміць заштовхали її сина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Працівники поліції розпочали проводити низку розшукових заходів щодо встановлення місця перебування викраденої людини та затримання зловмисників.

Під час таких оперативних заходів працівники поліції відвідали місце проживання осіб, які могли бути причетними до скоєння даного злочину. Одному з нападників зателефонував родич і розповів, що його шукає поліція. Тож молодики відпустили заручника на автотрасі і втекли.

За лічені години працівники поліції затримали викрадачів. Ними виявилися 24-х та 26-річні жителі Київщини. Наразі працівники поліції встановлюють мотиви та обставини злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.