На Київщині затримано чоловіка за зберігання боєприпасів (фото)
Затриманого за зберігання зброї чоловіка поміщено до ізолятора тимчасового тримання
У селі Софіївська Борщагівка на Київщині затримано 38-річного чоловіка, який зберігав боєприпаси в орендованому нежитловому приміщенні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.
Повідомляється, що правоохоронці задокументували його незаконну діяльність під час спільної операції Бучанського районного відділу Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області, Бучанського районного управління поліції та вибухотехніків поліції Київщини.
Під час обшуку вилучили:
- близько 328 набоїв різного калібру,
- шість гранат Ф-1 та чотири гранати РГД-5,
- запал до гранати Ф-1,
- 55 артилерійських снарядів калібром 30 мм,
- дві димові гранати та реактивний сигнальний патрон.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили підозрюваному про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.
Нагадаємо, в одному з населених пунктів Фастівщини 58-річний чоловік за місцем проживання зберігав зброю та боєприпаси. Поліція повідомила йому підозру в незаконних діях. За даними прокуратури, арсенал зброї було виявлено у приватному будинку у селищі Чабани під час реагування на виклик про «домашнє насильство». Донька чоловіка повідомила, що батько вдарив її, після чого поліція провела невідкладний обшук.
