На Київщині затримано чоловіка за зберігання боєприпасів (фото)

Поліцейські Київщини спільно з СБУ затримали та повідомили зловмиснику про підозру

Затриманого за зберігання зброї чоловіка поміщено до ізолятора тимчасового тримання

У селі Софіївська Борщагівка на Київщині затримано 38-річного чоловіка, який зберігав боєприпаси в орендованому нежитловому приміщенні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що правоохоронці задокументували його незаконну діяльність під час спільної операції Бучанського районного відділу Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області, Бучанського районного управління поліції та вибухотехніків поліції Київщини.

Під час обшуку вилучили:

близько 328 набоїв різного калібру,

шість гранат Ф-1 та чотири гранати РГД-5,

запал до гранати Ф-1,

55 артилерійських снарядів калібром 30 мм,

дві димові гранати та реактивний сигнальний патрон.

Велику кількість боєприпасів вилучено у нежитловому приміщенні села Софіївська Борщагівка фото: поліція Київської області

Боєприпаси, вилучені під час обшуку фото: поліція Київщини

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили підозрюваному про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Нагадаємо, в одному з населених пунктів Фастівщини 58-річний чоловік за місцем проживання зберігав зброю та боєприпаси. Поліція повідомила йому підозру в незаконних діях. За даними прокуратури, арсенал зброї було виявлено у приватному будинку у селищі Чабани під час реагування на виклик про «домашнє насильство». Донька чоловіка повідомила, що батько вдарив її, після чого поліція провела невідкладний обшук.