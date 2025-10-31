Головна Київ Новини
На Київщині мікроавтобус збив велосипедиста: чоловік загинув на місці

Ірина Міллер
Ірина Міллер
На Київщині мікроавтобус збив велосипедиста: чоловік загинув на місці
27-річний кермувальник велосипеда загинув на місці внаслідок отриманих травм
фото: поліція Київської області/Facebook

53-річний водій мікроавтобуса Volkswagen скоїв наїзд на велосипедиста на неосвітленій вулиці

Правоохоронці розслідують аварію, яка трапилася на автодорозі «Київ-Одеса» поблизу села Полковниче в межах Таращанської громади. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 27-річний кермувальник двоколісного транспорту загинув на місці події. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, 53-річний водій мікроавтобуса Volkswagen, рухаючись в напрямку міста Одеса, на неосвітленій ділянці дороги скоїв наїзд на велосипедиста.

Повідомляється, що внаслідок отриманих травм 27-річний кермувальник велосипеда загинув на місці.

53-річний водій мікроавтобуса Volkswagen скоїв наїзд на велосипедиста
53-річний водій мікроавтобуса Volkswagen скоїв наїзд на велосипедиста
фото: поліція Київщини/Facebook

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. 

Раніше повідомлялося, що на Київщині у селі Крюківщина сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода – мотоцикліст зіткнувся з припаркованою вантажівкою та загинув на місці

