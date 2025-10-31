На Київщині мікроавтобус збив велосипедиста: чоловік загинув на місці
53-річний водій мікроавтобуса Volkswagen скоїв наїзд на велосипедиста на неосвітленій вулиці
Правоохоронці розслідують аварію, яка трапилася на автодорозі «Київ-Одеса» поблизу села Полковниче в межах Таращанської громади. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 27-річний кермувальник двоколісного транспорту загинув на місці події. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.
Як попередньо з’ясували правоохоронці, 53-річний водій мікроавтобуса Volkswagen, рухаючись в напрямку міста Одеса, на неосвітленій ділянці дороги скоїв наїзд на велосипедиста.
Повідомляється, що внаслідок отриманих травм 27-річний кермувальник велосипеда загинув на місці.
Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.
Раніше повідомлялося, що на Київщині у селі Крюківщина сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода – мотоцикліст зіткнувся з припаркованою вантажівкою та загинув на місці.
