Синьо-зелена вода у Русанівському каналі: що показала перевірка екологів

За результатами досліджень зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації за показником хімічного споживання кисню

Державна екологічна інспекція Столичного округу перевірила стан води у Русанівсьому каналі після звернень киян щодо зміни кольору водойми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення інспекції.

Державна екологічна інспекція Столичного округу повідомляє, що за зверненнями громадян через застосунок «ЕкоЗагроза» щодо стану води Русанівського каналу та зміни її кольору інспекторами провели огляд уздовж берега на Русанівській набережній з метою встановлення характеру речовини, виявленої у воді та на прибережній смузі канал. Під час обстеження було виявлено металеву трубу, частково занурену у воду, яка належить підприємству, але нині не експлуатується.

«Інспекторами встановлено наявність забарвлення води синьо-зеленого кольору поблизу берега та на бетонних плитах. Забарвлення має природне походження і пов’язане з процесами розкладання органічних залишків (водоростей та очерету), що утворилися після проведення робіт з розчищення», – йдеться у повідомленні.

За результатами досліджень складу та властивостей вод, проведених Відділом інструментально-лабораторного контролю ДЕІ Столичного округу, зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації за показником хімічного споживання кисню (ХСК) у 1,1 раза, що свідчить про незначне підвищення вмісту органічних речовин у воді.

Раніше «Главком» писав, що у літній період поверхня води в озерах інколи стає зеленою, з’являються плями та неприємний запах. Це явище називається «цвітінням» водойм і викликане активним розмноженням ціанобактерій – синьо-зелених водоростей. У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА розповіли, що «цвітіння» водойм – це активне розмноження синьо-зелених водоростей під назвою ціанобактерії. Це природне явище, яке відбувається під впливом певних факторів.

До слова, весною у деяких районах Києва жителі міста могли відчути специфічний «рибний» запах води. Як пояснив «Київводоканал», що це пов'язано з природним явищем – активним розмноженням діатомових водоростей. За повідомленням відомства, вода залишається безпечною для вживання.