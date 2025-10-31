Головна Київ Новини
search button user button menu button

Синьо-зелена вода у Русанівському каналі: що показала перевірка екологів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Синьо-зелена вода у Русанівському каналі: що показала перевірка екологів
За словами екоінспекторів, забарвлення має природне походження і пов’язане з процесами розкладання органічних залишків
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу/Facebook

За результатами досліджень зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації за показником хімічного споживання кисню 

Державна екологічна інспекція Столичного округу перевірила стан води у Русанівсьому каналі після звернень киян щодо зміни кольору водойми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення інспекції.

Державна екологічна інспекція Столичного округу повідомляє, що за зверненнями громадян через застосунок «ЕкоЗагроза» щодо стану води Русанівського каналу та зміни її кольору інспекторами провели огляд уздовж берега на Русанівській набережній з метою встановлення характеру речовини, виявленої у воді та на прибережній смузі канал. Під час обстеження було виявлено металеву трубу, частково занурену у воду, яка належить підприємству, але нині не експлуатується.

«Інспекторами встановлено наявність забарвлення води синьо-зеленого кольору поблизу берега та на бетонних плитах. Забарвлення має природне походження і пов’язане з процесами розкладання органічних залишків (водоростей та очерету), що утворилися після проведення робіт з розчищення», – йдеться у повідомленні.

За результатами досліджень складу та властивостей вод, проведених Відділом інструментально-лабораторного контролю ДЕІ Столичного округу, зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації за показником хімічного споживання кисню (ХСК) у 1,1 раза, що свідчить про незначне підвищення вмісту органічних речовин у воді.

Раніше «Главком» писав, що у літній період поверхня води в озерах інколи стає зеленою, з’являються плями та неприємний запах. Це явище називається «цвітінням» водойм і викликане активним розмноженням ціанобактерій – синьо-зелених водоростей. У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА розповіли, що «цвітіння» водойм – це активне розмноження синьо-зелених водоростей під назвою ціанобактерії. Це природне явище, яке відбувається під впливом певних факторів.

До слова, весною у деяких районах Києва жителі міста могли відчути специфічний «рибний» запах води. Як пояснив «Київводоканал», що це пов'язано з природним явищем – активним розмноженням діатомових водоростей. За повідомленням відомства, вода залишається безпечною для вживання.

Теги: застосунок інспекція екологія водойма Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
2 жовтня, 23:00
На Київщині та Дніпропетровщині скасовано екстрені відключення світла
Ще у двох регіонах скасовано екстрені відключення світла
10 жовтня, 23:53
На Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки окупантів у ніч на 10 жовтня
Без світла було 110 тис. абонентів: влада повідомила про відновлення електрики на Київщині
11 жовтня, 02:23
Кіт сидів біля дороги, потім відбіг і сів на лавку, де його і зловили військові
«Мобілізованого» на Київщині кота повернуто власникам
6 жовтня, 09:33
Суди встановили, що частина власності ТРЦ належить державним банкам-кредиторам, а не особам, пов'язаним із Януковичем
Пошуки управителя припинено, АРМА повертає ТРЦ «Гулівер» державі
13 жовтня, 14:32
Відстріл здійснюватиметься щодо червоної лисиці, єнотовидного собаки, вовка та шакала
На Київщині дозволено відстріл вовків, шакалів та лисиць через спалах сказу
17 жовтня, 11:56
Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите
На Київщині педагог скоював над учнями сексуальне насильство та знімав порно. Подробиці справи
24 жовтня, 12:28
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 28 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
27 жовтня, 20:49
Міністерка економічного співробітництва Німеччини відвідала Бучу
Міністерка економічного співробітництва Німеччини відвідала Бучу на Київщині
Сьогодні, 09:46

Новини

У центрі Києва вночі горів дах адміністративної будівлі (фото)
У центрі Києва вночі горів дах адміністративної будівлі (фото)
50 мішків коноплі та 5 кг канабісу: у Києві затримано «наркоаграріїв»
50 мішків коноплі та 5 кг канабісу: у Києві затримано «наркоаграріїв»
Синьо-зелена вода у Русанівському каналі: що показала перевірка екологів
Синьо-зелена вода у Русанівському каналі: що показала перевірка екологів
Затримано чоловіка, причетного до вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти»
Затримано чоловіка, причетного до вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти»
Міністерка економічного співробітництва Німеччини відвідала Бучу на Київщині
Міністерка економічного співробітництва Німеччини відвідала Бучу на Київщині
На в’їзді до Києва фура влетіла в опору мосту: рух ускладнено
На в’їзді до Києва фура влетіла в опору мосту: рух ускладнено

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua