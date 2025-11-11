Головна Київ Новини
search button user button menu button

Житель Фастівщини зберігав вдома арсенал зброї: яке покарання отримає

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Житель Фастівщини зберігав вдома арсенал зброї: яке покарання отримає
За зберігаггя зброї чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі
фото: поліція Київщини/Facebook

На місці події працювали працівники вибухотехнічної служби та Фастівського управління поліції Київщини

В одному з населених пунктів Фастівщини 58-річний чоловік за місцем проживання зберігав зброю та боєприпаси. Поліція повідомила йому підозру в незаконних діях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Повідомляється, що під час проведення обшуку у домоволодінні фігуранта правоохоронці виявили та вилучили: три автомати, три гвинтівки, п'ять підривачів до ручних гранат УЗРГМ, чотири гранати РГД-5, гранату Ф-1, близько 1694 набоїв різного калібру та сім магазинів.

На місці події працювали працівники вибухотехнічної служби та Фастівського управління поліції Київщини
На місці події працювали працівники вибухотехнічної служби та Фастівського управління поліції Київщини
фото: поліція Київщини

На місці події працювали працівники вибухотехнічної служби та Фастівського управління поліції Київщини.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального  кодексу України). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні було втрачено та викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. Це свідчить про майже дворазове зростання цього показника лише за останній рік, що викликає серйозне занепокоєння. За даними Міністерства внутрішніх справ, загальна кількість втраченої та викраденої зброї зросла з 270,9 тисячі у вересні 2024 року до 491,4 тисячі у вересні цього року.

До слова, в Україні триває кампанія з добровільного декларування незареєстрованої зброї. До підрозділів поліції Києва звернулися понад 1300 жителів столиці. Громадяни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї та близько 430 000 набоїв. Усі мешканці столиці протягом кількох годин отримали відповідні дозволи й тепер можуть зберігати зброю на законних підставах.

Теги: зброя Київщина боєприпаси поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автопригода трапилася 11 жовтня близько 22:00 в селі Майдан Ямницької територіальної громади
На Івано-Франківщині зіткнулись легковик та мікроавтобус: є постраждалі
12 жовтня, 08:04
За словами прокурорів, частина робіт під час реконструкції парку «Орлятко» була виконана лише на папері
Реконструкція парку «Орлятко». Поліція викрила схему привласнення коштів
17 жовтня, 17:18
Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання
У Бучі чоловік із ножем напав на 16-річну дівчину: нападнику загрожує до 15 років в’язниці
24 жовтня, 12:52
Наразі вісім викрадених королівських коштовностей Франції ще не знайдені
У Франції заарештовано двох підозрюваних у пограбуванні Лувру
26 жовтня, 13:12
На суді чоловік пояснив, що ніколи не служив в армії, оскільки відбував покарання у місцях позбавлення волі
Чоловік відмовився від мобілізації і заявив у ТЦК, що «краще сісти у тюрму»: як його покарали
25 жовтня, 20:15
Сьогодні ввечері, а також протягом ночі та вранці 6 листопада на території Київщини та міста Києва очікується густий туман
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
5 листопада, 16:40
Семимісячний хлопчик, який п'ять днів був у квартирі без їжі та нагляду, у кареті швидкої
Кинула немовля на п'ять днів без нагляду: що загрожує матері та у якому стані дитина зараз
Вчора, 12:04
На території ставка знайдено мертвого лебедя
Пташиний грип виявлено у диких лебедів на Київщині. Як захистити свійські господарства
Сьогодні, 12:40
За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі
У Києві рецидивіст через ревнощі намагався вбити співмешканця своєї дружини
Сьогодні, 16:18

Новини

На випадок комунального колапсу. Гідрогеолог вказав, яке джерело води мають використовувати кияни
На випадок комунального колапсу. Гідрогеолог вказав, яке джерело води мають використовувати кияни
Смертельна ДТП на Бучанщині: водій KIA вилетів у кювет, протаранивши зупинку (фото)
Смертельна ДТП на Бучанщині: водій KIA вилетів у кювет, протаранивши зупинку (фото)
Мільйонний підряд «Охматдиту» може отримати фірма, пов'язана зі спільником пійманого на хабарі ексзаступника міністра енергетики
Мільйонний підряд «Охматдиту» може отримати фірма, пов'язана зі спільником пійманого на хабарі ексзаступника міністра енергетики
Житель Фастівщини зберігав вдома арсенал зброї: яке покарання отримає
Житель Фастівщини зберігав вдома арсенал зброї: яке покарання отримає
У Києві рецидивіст через ревнощі намагався вбити співмешканця своєї дружини
У Києві рецидивіст через ревнощі намагався вбити співмешканця своєї дружини
Затримано зловмисників, які вимагали у киянина $50 тис. неіснуючого боргу
Затримано зловмисників, які вимагали у киянина $50 тис. неіснуючого боргу

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua