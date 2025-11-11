Житель Фастівщини зберігав вдома арсенал зброї: яке покарання отримає

На місці події працювали працівники вибухотехнічної служби та Фастівського управління поліції Київщини

В одному з населених пунктів Фастівщини 58-річний чоловік за місцем проживання зберігав зброю та боєприпаси. Поліція повідомила йому підозру в незаконних діях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Повідомляється, що під час проведення обшуку у домоволодінні фігуранта правоохоронці виявили та вилучили: три автомати, три гвинтівки, п'ять підривачів до ручних гранат УЗРГМ, чотири гранати РГД-5, гранату Ф-1, близько 1694 набоїв різного калібру та сім магазинів.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні було втрачено та викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. Це свідчить про майже дворазове зростання цього показника лише за останній рік, що викликає серйозне занепокоєння. За даними Міністерства внутрішніх справ, загальна кількість втраченої та викраденої зброї зросла з 270,9 тисячі у вересні 2024 року до 491,4 тисячі у вересні цього року.

До слова, в Україні триває кампанія з добровільного декларування незареєстрованої зброї. До підрозділів поліції Києва звернулися понад 1300 жителів столиці. Громадяни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї та близько 430 000 набоїв. Усі мешканці столиці протягом кількох годин отримали відповідні дозволи й тепер можуть зберігати зброю на законних підставах.