«Або перемовини, або…» Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Або перемовини, або…» Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним
Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним: «Вікно відкрите» для перемовин або зброї
Президент України про тактику Білого дому щодо РФ: «Трамп показує: вікно відкрите»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дії президента США Дональда Трампа щодо Росії, назвавши їх сигналом для Путіна та «відкритим вікном» для перемовин або надання далекобійної зброї Україні. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком». 

«У нас розпочався діалог з Америкою, що якщо Путін не сідає за стіл перемовин, нам потрібні санкції, а потім ми говорили про далекобійність. Вважаю, що президент Трамп таким чином показує Путіну, що вікно відкрито – ось, мовляв, я санкції запровадив, але ти знаєш, що може бути далі, тому що вже звучала тема щодо «томагавків», і тому ось що може бути далі – можуть бути перемовини або далекобійна зброя для України», – зазначив президент.

Нагадаємо, що за даними The New York Times, удари Росії по енергетичній інфраструктурі України створюють новий фронт у війні, який може швидше спонукати сторони до переговорів, ніж традиційні дипломатичні зусилля. Аналітики відзначають, що пошкодження електростанцій, ліній передачі та газопостачання створює значний тиск на економіку та повсякденне життя в Україні, що змушує шукати шляхи врегулювання конфлікту.

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

