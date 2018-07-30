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    На Київщині затримано групу домушників

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    Вилучені у грабіжників дорогоцінності - На Київщині затримано групу домушників
    Вилучені у грабіжників дорогоцінності

    Зловмисниками виявилися раніше судимі жителі Києва

    У селі Горенка Києво-Святошинського району невідомі проникли до приватного будинку шляхом віджиму металопластикового вікна, звідки викрали гроші, ювелірні вироби, ноутбук та мобільний телефон. З місця скоєння злочину зловмисники зникли на автомобілі у невідомому напрямку.

    Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, затримали зловмисників у місті Ірпінь. Ними виявилися двоє раніше судимих жителів столиці 48-ми та 61-річного віку. Молодший поплічник перебуває в розшуку у зв’язку з переховуванням від органів досудового розслідування.

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    Під час огляду салону автівки працівники поліції виявили та вилучили речові докази – викрадене майно з будинку у Горенці. Також вилучено рукавички, викрутки, різного виду ножі та посвідчення представника преси на ім’я одного зі зловмисників.

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    На Київщині затримано групу домушників
    На Київщині затримано групу домушників

    Двоє чоловіків затримані у порядку ст. 208 КПК України і перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські встановлюють їхню причетність до скоєння аналогічних злочинів на території столичної області.

    Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.

    Як повідомлялося, на Київщині затримали зловмисників, які три місяці тому у Броварах у балаклавах увірвалися до будинку 69-річної пенсіонерки і під загрозою насильства пограбували.

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