На Київщині затримано групу домушників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вилучені у грабіжників дорогоцінності

Зловмисниками виявилися раніше судимі жителі Києва

У селі Горенка Києво-Святошинського району невідомі проникли до приватного будинку шляхом віджиму металопластикового вікна, звідки викрали гроші, ювелірні вироби, ноутбук та мобільний телефон. З місця скоєння злочину зловмисники зникли на автомобілі у невідомому напрямку.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, затримали зловмисників у місті Ірпінь. Ними виявилися двоє раніше судимих жителів столиці 48-ми та 61-річного віку. Молодший поплічник перебуває в розшуку у зв’язку з переховуванням від органів досудового розслідування.

Під час огляду салону автівки працівники поліції виявили та вилучили речові докази – викрадене майно з будинку у Горенці. Також вилучено рукавички, викрутки, різного виду ножі та посвідчення представника преси на ім’я одного зі зловмисників.

Двоє чоловіків затримані у порядку ст. 208 КПК України і перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські встановлюють їхню причетність до скоєння аналогічних злочинів на території столичної області.

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.

Як повідомлялося, на Київщині затримали зловмисників, які три місяці тому у Броварах у балаклавах увірвалися до будинку 69-річної пенсіонерки і під загрозою насильства пограбували.