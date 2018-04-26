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    На Київщині затримано сутенерок, які постачали повій іноземцям

    Сутенерки «підсаджували» іноземців на амфетамін, який був у них в продажу
    Оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини спільно з слідчими Вишгородської поліції та прокуратури викрили двох сутенерок, які організували бюро з надання різноманітних сексуальних послуг туристам. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. «Дві
    • 26 Квiтня, 13:59
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    Речі, вилучені під час обшуку в одному з готельних комплексів, де надавалися сексуальні послуги
    Речі, вилучені під час обшуку в одному з готельних комплексів, де надавалися сексуальні послуги

    Сутенерки «підсаджували» іноземців на амфетамін, який був у них в продажу

    Оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини спільно з слідчими Вишгородської поліції та прокуратури викрили двох сутенерок, які організували бюро з надання різноманітних сексуальних послуг туристам. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Дві подруги з метою легкої наживи організували бюро з надання різноманітних сексуальних послуг туристам. Обслуговували їх у готелях на території Києва та області за 200 доларів США за годину. Також «підсаджували» іноземців на амфетамін, який був у них в продажу», - йдеться в повідомленні.

    Начальник управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Андрій Ткач розповів, що поліцейські одночасно провели санкціоновані обшуки за місцями проживання підозрюваних і в одному з готельних комплексів, де надавалися сексуальні послуги. Вилучили грошові кошти, банківські картки, рекламні візитівки, робочі телефони, записники з розрахунками клієнтів і дівчат, а також психотропну речовину - амфетамін.

    Встановлено, що для отримання великих прибутків і постійного оновлення клієнтської бази сутенери поширювали рекламні візитівки з зазначеними контактами, а також пропонували сексуальні послуги в мережі Інтернет.

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    На Київщині затримано сутенерок, які постачали повій іноземцям
    На Київщині затримано сутенерок, які постачали повій іноземцям

    На даний час триває комплекс слідчих дій. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) та ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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