На Київщині затримано сутенерок, які постачали повій іноземцям

Сутенерки «підсаджували» іноземців на амфетамін, який був у них в продажу

Оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини спільно з слідчими Вишгородської поліції та прокуратури викрили двох сутенерок, які організували бюро з надання різноманітних сексуальних послуг туристам. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. «Дві



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Речі, вилучені під час обшуку в одному з готельних комплексів, де надавалися сексуальні послуги

Сутенерки «підсаджували» іноземців на амфетамін, який був у них в продажу

Оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини спільно з слідчими Вишгородської поліції та прокуратури викрили двох сутенерок, які організували бюро з надання різноманітних сексуальних послуг туристам. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Дві подруги з метою легкої наживи організували бюро з надання різноманітних сексуальних послуг туристам. Обслуговували їх у готелях на території Києва та області за 200 доларів США за годину. Також «підсаджували» іноземців на амфетамін, який був у них в продажу», - йдеться в повідомленні.

Начальник управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Андрій Ткач розповів, що поліцейські одночасно провели санкціоновані обшуки за місцями проживання підозрюваних і в одному з готельних комплексів, де надавалися сексуальні послуги. Вилучили грошові кошти, банківські картки, рекламні візитівки, робочі телефони, записники з розрахунками клієнтів і дівчат, а також психотропну речовину - амфетамін.

Встановлено, що для отримання великих прибутків і постійного оновлення клієнтської бази сутенери поширювали рекламні візитівки з зазначеними контактами, а також пропонували сексуальні послуги в мережі Інтернет.

На даний час триває комплекс слідчих дій. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) та ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.