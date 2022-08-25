Вибухи на Київщині: відомі перші подробиці

У Київській області після вибухів почалася пожежа

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги

У Вишгородському районі Київської області пролунало кілька вибухів. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram-каналі.

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

«Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють. Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких», – повідомив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що на Київщині, у Миколаєві та у Кривому Розі було чути звуки вибухів.

Згодом стало відомо, що російські окупанти обстріляли Металургійний район Кривого Рогу касетними боєприпасами.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення.