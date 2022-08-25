Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибухи на Київщині: відомі перші подробиці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Вибухи на Київщині: відомі перші подробиці
У Київській області після вибухів почалася пожежа
фото з відкритих джерел

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги

У Вишгородському районі Київської області пролунало кілька вибухів. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram-каналі.

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

«Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють. Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких», – повідомив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що на Київщині, у Миколаєві та у Кривому Розі було чути звуки вибухів.

Згодом стало відомо, що російські окупанти обстріляли Металургійний район Кривого Рогу касетними боєприпасами.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення.

Теги: вибух Київщина війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні триває 182-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
На День Незалежності російський танкіст отримав підозру за вбивство мешканців Київщини
Вчора, 15:50
Глава Міноборони Іспанії попередила українців про загрозу нового наступу на Київ
Міністр оборони Іспанії попередила, що Путін може знову атакувати Київ
Вчора, 07:30
Усі служби перебувають у готовності з 24 лютого 
Представник КМДА розповів, наскільки Київ готовий до можливих ударів 24 серпня
23 серпня, 18:02

Новини

Вибухи на Київщині: відомі перші подробиці
Вибухи на Київщині: відомі перші подробиці
Аварія в Києві: автівка збила велосипедистку (відео) 
Аварія в Києві: автівка збила велосипедистку (відео) 
У Львові та Києві заарештовано готелі, що належать росіянам
У Львові та Києві заарештовано готелі, що належать росіянам
Представник КМДА повідомив, скільки людей можуть вмістити київські бомбосховища
Представник КМДА повідомив, скільки людей можуть вмістити київські бомбосховища
«Ми все подолаємо». Кличко зворушливо привітав українців із Днем Незалежності (відео)
«Ми все подолаємо». Кличко зворушливо привітав українців із Днем Незалежності (відео)
Київська влада розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів
Київська влада розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Банкова відреагувала на цинічне вітання Лукашенка для українців
78K
Київська влада розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів
74K
ЗМІ назвали найдорожчу втрату путінської армії
61K
Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь
55K
Війна вступає в нову фазу, Україна перебирає на себе ініціативу – WSJ
34K
Путіна виростила Європа: Ющенко нагадав красномовні факти

Новини

Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
Вчора, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Вчора, 18:05
Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (відео)
Вчора, 14:49
Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Вчора, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Вчора, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
23 серпня, 18:23

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту