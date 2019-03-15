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    На Київщині жінка через ревнощі намагалась зарубати свого «зятя»

    • Розсилка
    На Київщині жінка через ревнощі намагалась зарубати свого «зятя»

    Жінка накинулася на чоловіка з сокирою

    У с. Побережка Богуславського району Київщини 58-річна місцева жителька намагалася вбити співмешканця своєї доньки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

    Так, жінка, перебуваючи в будинку своєї дочки та її співмешканця, спільно розпивали спиртні напої.

    Під час застілля між ними на ґрунті ревнощів виникла сварка, і підозрювана, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, взяла сокиру та нанесла співмешканцю своєї дочки кілька ударів по голові та спині. Однак, чоловік виявився міцнішим, ніж думала жінка, і щоб врятувати своє життя вибіг з будинку та покликав на допомогу.

    За процесуального керівництва Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч.1 ст.115 КК України ( вчинення незакінченого замаху на умисне вбивство) та до суду направлено клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялося, Макарівським районним судом арештовано заробітчанина з Житомирської області, який сокирою зарубав «колегу» з Одещини.

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