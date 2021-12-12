Аварія з 16-річним водієм у Луцьку: подробиці та стан постраждалих

Хлопець не мав прав, а авто взяв у батька, щоб покататися з друзями

Втечу від поліції підлітки знімали на відео і встигали публікувати в мережі

У Луцьку 16-річний підліток на авто влетів у натовп пішоходів, які переходили дорогу на пішохідному переході. Серед травмованих є жінка з п’ятирічною дитиною. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він акцентував увагу на тому, що за кермом авто, яке збило пішоходів, перебував неповнолітній.

«Сьогодні вдень патрульні помітили автомобіль Renault Megane, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків, чим порушив ПДР. Керманич не відреагував на вимогу поліцейських про зупинку та почав тікати. Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах», – написав Білошицький.

На проспект Соборності водій проїхав на «червоне» світло і збив п’ятьох пішоходів, які переходили проїжджу частину дороги регульованим пішохідним переходом, а за кілька метрів влетів у дерево і дорожній знак.

Троє пасажирів авто 15-16 років після зіткнення намагалися втекти з місця події. Водія одразу затримали на місці події. Інших двох пасажирів повернули на місце події правоохоронці.

Очевидці викликали медиків. Серед травмованих – мати та п’ятирічний син.

«Звичайно, за свої дії хлопець буде нести відповідальність. Але тут інше питання, як він потрапив за кермо автомобіля?», – поставив питання Білошицький.

Бригади швидкої доправили з місця ДТП двох травмованих пішоходів до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у важкому стані – до обласної клінічної лікарні. Про це повідомляє «Конкурент».

39-річна постраждала перебуває у реанімації у непритомному стані. У неї діагностували політравму, перелом кісток черепа та гомілки.

За словами заступника директора Луцької міської клінічної лікарні Андрія Смольянінова, до міської клінічної лікарні по допомогу звернулися троє людей. Після огляду усіх відпустили додому на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, у Луцьку біля торгового центру авто влетіло у натовп людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.

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