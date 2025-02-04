На Київщині знищено майже тонну небезпечних для здоров’я турецьких овочів

Держпродспоживслужба: Обіг неякісної та небезпечної продукції в Україні заборонено

На Київщині утилізували партію свіжих кабачків з Туреччини вагою 810 кг через перевищений вміст нітратів. Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

В Україну потрапили кабачки з перевищеним вмістом нітратів фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області, Facebook

Повідомляється, що за участі представника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бориспільського району Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області під митним контролем та за участі державного інспектора відділу прикордонного інспекційного контролю «Бориспіль» було знищено партію вантажу зі свіжими кабачками з Туреччини, вагою 810 кг.

«У вказаній продукції під час здійснення заходів державного контролю було виявлено невідповідність вимогам нормативних документів, а саме: перевищений вміст нітратів. Відповідно до вимог законодавства, вантаж було затримано для його знищення», – йдеться у повідомленні.

Кабачки з підвищеним вмістом нітратів пустили під ніж фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області, Facebook

Держпродспоживслужба наголошує, що небезпечними вважаються харчові продукти, які є шкідливими для здоров’я та/або непридатними для споживання.

«Зокрема, до неякісної та небезпечної відноситься продукція, яка не відповідає обов’язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров’я людини, майна і довкілля. Обіг такої продукції в Україні заборонено», – пояснили у головному управлінні Держпродспоживслужби у Київській області.

На фото, оприлюднених Держпродспоживслужбою, можна побачити лише ящики із затриманою продукцією та власне процес утилізації. Кінцевий результат знищення кабачків з нітратами залишився за кадром.

Нагадаємо, колишній начальник Головного управління Держпродспоживслужби Львівщини Євген Баркит, якого у серпні минулого року затримали за підозрою в хабарництві, зараз працює на посаді начальника Львівського районного управління Держпродспоживслужби. Про те, що Євген Баркит є керівником Львівського райуправління Держпродспоживлужби ідеться на сайті установи. Сам Євген Баркит розповів Zaxid.net, що на нову посаду, яку він займає близько місяця, він перевівся «за власним бажанням».

До слова, в Одеській області відділом ринкового та метрологічного нагляду виявлено небезпечні дитячі пупси, які не тільки не відповідають стандартам якості, але й можуть становити загрозу для дітей. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби регіону. За результатами лабораторних досліджень встановлено, що іграшка у формі пупса не відповідає вимогам безпеки. Конструкція ляльки та її пакування становлять ризик удушення, що є високим рівнем загрози для споживачів, особливо для дітей.