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В Україні ціна овоча до борщового набору злетіла до рекордної позначки

Ірина Бура
glavcom.ua
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В Україні ціна овоча до борщового набору злетіла до рекордної позначки
Гуртові компанії підтверджують, що пропозиція капусти на ринку скорочується
фото з відкритих джерел

Через зменшення запасів фермери стали менше продавати продукцію хорошої якості, що і спричинило новий стрибок цін

В Україні цього тижня знову дорожчає білокачанна капуста, її продають по 34-40 грн/кг ($0,81-0,95/кг). Про це повідомляє EastFruit.

Як зазначається, що така ціна на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Таким чином, капуста залишається найдорожчим овочем серед усього борщового набору в Україні.

Через зменшення запасів фермери стали менше продавати продукцію хорошої якості, що і спричинило новий стрибок цін. Гуртові компанії підтверджують, що пропозиція капусти на ринку скорочується.

Наразі капуста в Україні коштує в середньому у 3,7 раза більше, ніж в 2024 році. Продавці припускають, що ціни продовжать зростати, а темпи подорожчання лише пришвидшаться з подальшим скороченням запасів у господарствах.

Нагадаємо, в Україні почали знижуватись ціни на моркву.

Окрім того, з приходом зими та перших морозів свіжі огірки та кабачки у столичних супермаркетах суттєво набрали в ціні. «Главком» поцікавився, скільки коштують ці овочі сьогодні. 

Також вартість часнику в Україні досягла рекордних показників, і дешевшим він вже не буде. Згідно з прогнозами аналітиків, ціна на часник в Україні вже не стане меншою. Його імпорт виходить надто дорогим через високий попит у Європі, а в Україні площа посівів лише меншає. 

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Теги: імпорт овочі Україна гроші борщ

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