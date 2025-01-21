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78-річного чоловіка засуджено на 10 років тюрми за вбивство дружини

Іванна Гончар
glavcom.ua
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78-річного чоловіка засуджено на 10 років тюрми за вбивство дружини
Наразі чоловік перебуває під вартою
фото з відкритих джерел

До 10 років позбавлення волі загрожує мешканцю Київщини за вбивство дружини

На Київщині 78-річний чоловік під час конфлікту вбив свою 85-річну дружину. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Як встановило слідство, в одному із сіл Білоцерківського району, що на Київщині чоловік під час сімейної сварки дерев’яною палицею наніс численні удари в голову своїй 85-річній дружині. Жінка від отриманих травм померла на місці події.

Наразі чоловік перебуває під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб.

«За клопотанням процесуального керівництва прокурорів Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури 78-річному жителю Білоцерківського району загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років за вбивство дружини (за ч. 2 ст. 121 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Конотопі правоохоронці затримали чоловіка, який під час застілля вбив свою співмешканку. Зловмисник наніс смертельне ножове поранення жінці. 

Також повідомлялось, що на Прикарпатті чоловік через сварку задушив власну мати. Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві матері. 

Нагадаємо, що у Львові поліцейські затримали 17-річного зловмисника, який жорстоко вбив пенсіонерку.

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Теги: Київщина чоловік жінка розслідування вбивство

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