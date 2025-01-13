На Київщині побудувано нові фортифікації (фото)

Стратегічно важливі конструкції мають стати надійним щитом Київської області

На Київщині триває зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, хід їхнього будівництва перевірив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської ОДА Микола Калашник.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У Київській області триває зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд фото: Mykola Kalashnyk, Facebbok

«Усі роботи виконувалися під координацією військового командування та вже готові для несення служби й використання в оборонних завданнях. Саме оборонці визначали де, що і як має бути збудовано для максимальної ефективності у стримуванні ворога. Стратегічно важливі конструкції стануть надійним щитом області», – наголосив Микола Калашник.

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Усі роботи по зведенню фортифікацій виконувалися під координацією військового командування фото: Mykola Kalashnyk, Facebook

Він зауважив, що така системна робота зміцнює обороноздатність регіону та посилює безпеку мешканців Київщини.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро веде досудове розслідування щодо можливої розтрати державних коштів (фігурує цифра 480 млн грн), виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та оборонних рубежів на території Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

До слова, командування Сил підтримки Збройних Сил України розкрило специфіку будівництва фортифікацій. Про це АрміяInform розповів Командувач Сил підтримки Збройних Сил України генерал-майор Дмитро Герега.