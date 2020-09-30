  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині зухвалі грабіжники серед білого дня вдерлися до будинку пенсіонера (фото, відео)

    • Розсилка
    У грабіжники поліція вилучила телефони, банківські картки, сім-картки - На Київщині зухвалі грабіжники серед білого дня вдерлися до будинку пенсіонера (фото, відео)
    У грабіжники поліція вилучила телефони, банківські картки, сім-картки
    Фото: Нацполіція

    Нападники зв’язали 82-річного власника оселі та погрожували йому розправою

    Поліція Київщини розкрила розбійний напад на пенсіонера та затримала зловмисників.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, двоє нападників у масках серед білого дня проникли до будинку у селі Кучаків у Бориспільському районі. Там вони зв’язали 82-річного власника оселі та погрожували йому розправою. Зловмисники викрали у нього 12 тисяч гривень та інші речі. Після чого зникли з місця події у невідомому напрямку.

    Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку поліції Київщини та співробітників Бориспільського відділу поліції встановили нападників та затримали їх. Ними виявилися жителі Чернігівщини, 35 та 47-річного віку. Старший з них вже мав проблеми із законом – у минулому році засуджений судом за скоєння крадіжки.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Київщині зухвалі грабіжники серед білого дня вдерлися до будинку пенсіонера (фото, відео)
    На Київщині зухвалі грабіжники серед білого дня вдерлися до будинку пенсіонера (фото, відео)
    На Київщині зухвалі грабіжники серед білого дня вдерлися до будинку пенсіонера (фото, відео)
    На Київщині зухвалі грабіжники серед білого дня вдерлися до будинку пенсіонера (фото, відео)

    Під час проведення обшуків за адресами проживання та тимчасового перебування зловмисників, працівники поліції виявили та вилучили викрадені речі потерпілого, банківські картки, сім-картки, мобільні телефони, якими чоловіки користувалися під час розбійного нападу.

    Слідчі Бориспільського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили нападникам про підозру за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

    Одному з фігурантів суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Щодо його поплічника – вирішується питання щодо обрання йому аналогічного запобіжного заходу.

    Поліцейські перевіряють затриманих щодо на причетність до скоєння інших злочинів на території області.

    Національна поліція України кримінал Київщина напад пограбування грабіжники злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies