На Київщині зухвалі грабіжники серед білого дня вдерлися до будинку пенсіонера (фото, відео)



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У грабіжники поліція вилучила телефони, банківські картки, сім-картки Фото: Нацполіція

Нападники зв’язали 82-річного власника оселі та погрожували йому розправою

Поліція Київщини розкрила розбійний напад на пенсіонера та затримала зловмисників.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, двоє нападників у масках серед білого дня проникли до будинку у селі Кучаків у Бориспільському районі. Там вони зв’язали 82-річного власника оселі та погрожували йому розправою. Зловмисники викрали у нього 12 тисяч гривень та інші речі. Після чого зникли з місця події у невідомому напрямку.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку поліції Київщини та співробітників Бориспільського відділу поліції встановили нападників та затримали їх. Ними виявилися жителі Чернігівщини, 35 та 47-річного віку. Старший з них вже мав проблеми із законом – у минулому році засуджений судом за скоєння крадіжки.

Під час проведення обшуків за адресами проживання та тимчасового перебування зловмисників, працівники поліції виявили та вилучили викрадені речі потерпілого, банківські картки, сім-картки, мобільні телефони, якими чоловіки користувалися під час розбійного нападу.

Слідчі Бориспільського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили нападникам про підозру за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Одному з фігурантів суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Щодо його поплічника – вирішується питання щодо обрання йому аналогічного запобіжного заходу.

Поліцейські перевіряють затриманих щодо на причетність до скоєння інших злочинів на території області.