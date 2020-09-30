Поліція зловила «на гарячому» двох «сканеристів», що викрадали речі з авто (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція виявила у підозрюваних пристрої для сканування автомобільної сигналізації Фото: Нацполіція

Впродовж десяти хвилин злодії шляхом сканування проникли до двох автівок

У Солом’янському районі столиці поліцейські затримали двох «сканеристів» за крадіжки з автомобілів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час комплексного відпрацювання території району співробітники карного розшуку помітили двох підозрілих чоловіків, які ходили поміж транспортних засобів на автостоянці та зазирали через вікна у салони. Незнайомців зупинили для перевірки, а на місце викликали слідчо-оперативну групу районного управління поліції.

При поверхневому огляді правоохоронці виявили у підозрюваних два пристрої для сканування автомобільної сигналізації та чужі речі, походження яких вони пояснити не змогли. Переглянувши камери відеоспостереження, з’ясувалось, що впродовж десяти хвилин фігуранти шляхом сканування проникли до автівки 44-річного киянина, у якого викрали сумку з відеотехнікою, а також до машини 47-річної киянки та викрали гроші.

Речові докази вилучили та направили на проведення відповідної експертизи, а зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 36-річний мешканець столиці, раніше судимий за скоєння майнових злочинів, та 19-річний житель Києва, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій.

За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Наразі, киянину, 1986 року народження поліцейські вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про повідомлення про підозру його спільнику та обрання запобіжного заходу.

За скоєне фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.