На Кільцевій чоловік намагався перебігти восьмисмугову дорогу. На жаль, все закінчилося трагічно

Смертельна ДТП на околицях Києва

Сьогодні вночі на Кільцевій дорозі чоловік намагався перейти восьмисмугову трасу. Невиправданий ризик закінчився трагедією. Про це інформує «Київ.Оперативний», повідомляє «Главком». «На жаль, вже майже типова аварія на Кільцевій. Пішоходи постійно бігають через 8 смуг ожвавленого руху, ще й вночі. Чому? Що



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Моторошна ДТП на Кільцевій дорозі

Смертельна ДТП на околицях Києва

Сьогодні вночі на Кільцевій дорозі чоловік намагався перейти восьмисмугову трасу. Невиправданий ризик закінчився трагедією.

Про це інформує «Київ.Оперативний», повідомляє «Главком».

«На жаль, вже майже типова аварія на Кільцевій. Пішоходи постійно бігають через 8 смуг ожвавленого руху, ще й вночі. Чому? Що змушує так знецінювати власне життя? Ці питання залишаються відкритими, але, на жаль, відповіді на них цей пішоход вже не надасть... Миттєва смерть, жах для рідних і велетенська купа клопоту водію», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 23 лютого, в Святошинському районі Києва сталася ДТП за участі легковика Chevrolet Lacetti.