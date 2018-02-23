У столиці легковик влетів у відбійник: є постраждалий

У п'ятницю, 23 лютого, в Святошинському районі Києва сталася ДТП за участі легковика Chevrolet Lacetti Як повідомляє «Еспресо», аварія трапилася близько 22:00 на перехресті проспекта Леся Курбаса та вул. Героїв Космоса. Водій Chevrolet Lacetti, рухаючись по вул. Героїв Космоса, з невідомих причин не впорався з керуванням і, продовжуючи



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Фото: «Еспресо» Місце ДТП

У столиці легковик влетів у відбійник: є постраждалий

У п'ятницю, 23 лютого, в Святошинському районі Києва сталася ДТП за участі легковика Chevrolet Lacetti

Як повідомляє «Еспресо», аварія трапилася близько 22:00 на перехресті проспекта Леся Курбаса та вул. Героїв Космоса. Водій Chevrolet Lacetti, рухаючись по вул. Героїв Космоса, з невідомих причин не впорався з керуванням і, продовжуючи рух по прямій, врізався у відбійник, який відокремлює лінії швидкісного трамваю.

В автомобілі перебували двоє чоловіків - водій і пасажир на передньому сидінні.

«Пасажира довелося госпіталізувати з закритою черепно-мозковою травмою. У водія наявні ознаки алкогольного сп'яніння», резюмує видання.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 22 лютого, на Гаванському мосту у Києві відбулася ДТП за участю автомобіля Uber, який влетів у стовп.