У столиці легковик влетів у відбійник, є постраждалий
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У столиці легковик влетів у відбійник: є постраждалий
У п'ятницю, 23 лютого, в Святошинському районі Києва сталася ДТП за участі легковика Chevrolet Lacetti
Як повідомляє «Еспресо», аварія трапилася близько 22:00 на перехресті проспекта Леся Курбаса та вул. Героїв Космоса. Водій Chevrolet Lacetti, рухаючись по вул. Героїв Космоса, з невідомих причин не впорався з керуванням і, продовжуючи рух по прямій, врізався у відбійник, який відокремлює лінії швидкісного трамваю.
В автомобілі перебували двоє чоловіків - водій і пасажир на передньому сидінні.
«Пасажира довелося госпіталізувати з закритою черепно-мозковою травмою. У водія наявні ознаки алкогольного сп'яніння», резюмує видання.
Нагадаємо, в ніч на четвер, 22 лютого, на Гаванському мосту у Києві відбулася ДТП за участю автомобіля Uber, який влетів у стовп.