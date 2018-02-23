  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У столиці легковик влетів у відбійник, є постраждалий

    У столиці легковик влетів у відбійник: є постраждалий
    У п'ятницю, 23 лютого, в Святошинському районі Києва сталася ДТП за участі легковика Chevrolet Lacetti Як повідомляє «Еспресо», аварія трапилася близько 22:00 на перехресті проспекта Леся Курбаса та вул. Героїв Космоса. Водій Chevrolet Lacetti, рухаючись по вул. Героїв Космоса, з невідомих причин не впорався з керуванням і, продовжуючи
    • Сьогодні, 00:12
    • Розсилка
    Місце ДТП
    Фото: «Еспресо»
    Місце ДТП

    У столиці легковик влетів у відбійник: є постраждалий

    У п'ятницю, 23 лютого, в Святошинському районі Києва сталася ДТП за участі легковика Chevrolet Lacetti

    Як повідомляє «Еспресо», аварія трапилася близько 22:00 на перехресті проспекта Леся Курбаса та вул. Героїв Космоса. Водій Chevrolet Lacetti, рухаючись по вул. Героїв Космоса, з невідомих причин не впорався з керуванням і, продовжуючи рух по прямій, врізався у відбійник, який відокремлює лінії швидкісного трамваю.

    В автомобілі перебували двоє чоловіків - водій і пасажир на передньому сидінні.

    2_16

    «Пасажира довелося госпіталізувати з закритою черепно-мозковою травмою. У водія наявні ознаки алкогольного сп'яніння», резюмує видання.

    Нагадаємо, в ніч на четвер, 22 лютого, на Гаванському мосту у Києві відбулася ДТП за участю автомобіля Uber, який влетів у стовп.

    Читайте також
    ДТП Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ