На Кільцевій дорозі у Києві Geely врізався у стовп
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Фото: Інформатор
ДТП на Кільцевій дорозі
Водій автівки у важкому стані госпіталізований
У четвер, 24 травня, в Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП: автомобіль Geely врізався в стовп.
Аварія трапилася о 6:30, повідомляє Інформатор.
Водія у важкому стані забрали в 17 міську лікарню. Попередньо, у чоловіка переломи обох ніг і численні травми. При госпіталізації автомобіліст був в свідомості.
На місці аварії працювали 2 екіпажі патрульної поліції.
Нагадаємо, 23 травня увечері на Одеській трасі сталася ДТП: Volkswagen Passat на швидкості влетів в бетонну огорожу. В результаті ДТП загинув пасажир авто.