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    На Кільцевій дорозі у Києві Geely врізався у стовп

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    ДТП на Кільцевій дорозі - На Кільцевій дорозі у Києві Geely врізався у стовп
    Фото: Інформатор
    ДТП на Кільцевій дорозі

    Водій автівки у важкому стані госпіталізований

    У четвер, 24 травня, в Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП: автомобіль Geely врізався в стовп.

    Аварія трапилася о 6:30, повідомляє Інформатор.

    Водія у важкому стані забрали в 17 міську лікарню. Попередньо, у чоловіка переломи обох ніг і численні травми. При госпіталізації автомобіліст був в свідомості.

    На місці аварії працювали 2 екіпажі патрульної поліції.

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    На Кільцевій дорозі у Києві Geely врізався у стовп
    На Кільцевій дорозі у Києві Geely врізався у стовп
    На Кільцевій дорозі у Києві Geely врізався у стовп
    На Кільцевій дорозі у Києві Geely врізався у стовп
    На Кільцевій дорозі у Києві Geely врізався у стовп
    На Кільцевій дорозі у Києві Geely врізався у стовп
    На Кільцевій дорозі у Києві Geely врізався у стовп
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 23 травня увечері на Одеській трасі сталася ДТП: Volkswagen Passat на швидкості влетів в бетонну огорожу. В результаті ДТП загинув пасажир авто.

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