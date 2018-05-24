На Кільцевій дорозі у Києві Geely врізався у стовп

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Фото: Інформатор ДТП на Кільцевій дорозі

Водій автівки у важкому стані госпіталізований

У четвер, 24 травня, в Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП: автомобіль Geely врізався в стовп.

Аварія трапилася о 6:30, повідомляє Інформатор.

Водія у важкому стані забрали в 17 міську лікарню. Попередньо, у чоловіка переломи обох ніг і численні травми. При госпіталізації автомобіліст був в свідомості.

На місці аварії працювали 2 екіпажі патрульної поліції.

Нагадаємо, 23 травня увечері на Одеській трасі сталася ДТП: Volkswagen Passat на швидкості влетів в бетонну огорожу. В результаті ДТП загинув пасажир авто.