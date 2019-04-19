На кладовищі у Києві помер чоловік
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Розсилка
Чоловік прийшов до могили батьків і помер
У четвер, 18 квітня, на Байковому кладовищі у Києві помер чоловік.
Трагедія сталась після 18:00. Про це УНН повідомили джерела у медичному закладі.
Сторож Байкового кладовища викликав швидку, коли побачив чоловіка, що лежить на землі без свідомості.
Приїхавши на місце події, лікарі констатували смерть.
За словами свідків, 60-річний чоловік прийшов на кладовище провідати батьків та помер біля їхньої могили.
Як повідомлялося, у вівторок, 16 квітня, неподалік від перехрестя вулиць Кубанської України та Академіка Курчатова у Києві (масив Лісовий) виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося в кюветі лісової зони.
Його знайшли друзі померлого. Чоловікові було 54 роки. Останні кілька років він ніде не проживав і був бездомним.