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    На кладовищі у Києві помер чоловік

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    Байкове кладовище у Києві - На кладовищі у Києві помер чоловік
    Байкове кладовище у Києві

    Чоловік прийшов до могили батьків і помер

    У четвер, 18 квітня, на Байковому кладовищі у Києві помер чоловік.

    Трагедія сталась після 18:00. Про це УНН повідомили джерела у медичному закладі.

    Сторож Байкового кладовища викликав швидку, коли побачив чоловіка, що лежить на землі без свідомості.

    Приїхавши на місце події, лікарі констатували смерть.

    За словами свідків, 60-річний чоловік прийшов на кладовище провідати батьків та помер біля їхньої могили.

    Як повідомлялося, у вівторок, 16 квітня, неподалік від перехрестя вулиць Кубанської України та Академіка Курчатова у Києві (масив Лісовий) виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося в кюветі лісової зони.

    Його знайшли друзі померлого. Чоловікові було 54 роки. Останні кілька років він ніде не проживав і був бездомним.

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