На книжковому ринку в Києві двоє братів збували персональні дані громадян
За збут конфіденційної інформації чоловіки постануть перед судом.
Оболонська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох громадян за фактом збуту конфіденційної інформації з закритих баз даних (ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2021 року двоє чоловіків (рідні брати), отримали доступ до інформації з баз даних, зокрема Головного сервісного центру МВС України, Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, Бюро технічної інвентаризації, Держгеокадастру, банківських структур.
У подальшому обвинувачені, працюючи на книжковому ринку біля станції метро «Почайна», збували копії персональних даних, прикриваючи свою діяльність реалізацією комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та відеоігор.
Братів було викрито у травні поточного року. У ході обшуків за місцем роботи та проживання вилучено ноутбуки, жорсткий диск, флеш-накопичувачі, карти пам’яті, телефони та півсотні оптичних дисків.
Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду Києва для розгляду по суті.
За вчинений злочин останнім загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років.
Викриття злочинної діяльності здійснювали прокурори спільно з працівниками Головного управління СБУ в Києві та Київській області.
Раніше у Чернівцях поліція затримала 17-річного хакера, який викрадав конфіденційну інформацію декількох мільйонів інтернет-користувачів з усього світу, а потім продавав її.