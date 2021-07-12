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    На книжковому ринку в Києві двоє братів збували персональні дані громадян

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    Чоловіки збували бази даних на книжковому ринку біля станції метро &laquo;Почайна&raquo; - На книжковому ринку в Києві двоє братів збували персональні дані громадян
    Чоловіки збували бази даних на книжковому ринку біля станції метро «Почайна»
    Фото: Київська міська прокуратура

    За збут конфіденційної інформації чоловіки постануть перед судом.

    Оболонська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох громадян за фактом збуту конфіденційної інформації з закритих баз даних (ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2021 року двоє чоловіків (рідні брати), отримали доступ до інформації з баз даних, зокрема Головного сервісного центру МВС України, Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, Бюро технічної інвентаризації, Держгеокадастру, банківських структур.

    У подальшому обвинувачені, працюючи на книжковому ринку біля станції метро «Почайна», збували копії персональних даних, прикриваючи свою діяльність реалізацією комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та відеоігор.

    Братів було викрито у травні поточного року. У ході обшуків за місцем роботи та проживання вилучено ноутбуки, жорсткий диск, флеш-накопичувачі, карти пам’яті, телефони та півсотні оптичних дисків.

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    На книжковому ринку в Києві двоє братів збували персональні дані громадян
    На книжковому ринку в Києві двоє братів збували персональні дані громадян

    Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду Києва для розгляду по суті.

    За вчинений злочин останнім загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років.

    Викриття злочинної діяльності здійснювали прокурори спільно з працівниками Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

    Раніше у Чернівцях поліція затримала 17-річного хакера, який викрадав конфіденційну інформацію декількох мільйонів інтернет-користувачів з усього світу, а потім продавав її.

    Теги: прокуратура СБУ Київ суд кримінал злочин
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    На книжковому ринку в Києві двоє братів збували персональні дані громадян