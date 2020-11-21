Фахівці дали п’ять порад, як пережити локдаун на рівні сімейного бюджету

Від необов’язкових витрат потрібно відмовитися вже зараз

Поки не ввели локдаун, саме час підготуватися до нього фінансово

Європейські країни одна за одною посилюють карантинні обмеження. Можливо, такі заходи в недалекому майбутньому буде вжито і в Україні.

Навесні одні залишилися без заробітку, в інших рівень доходів різко впав. Якщо буде новий локдаун, ситуація може повторитися.

Як підготуватися до локдауну, щоб пережити зупинку економіки не так болісно?

Експерти кажуть, що правильніше було б винести урок ще навесні й поступово створювати «подушку безпеки» відразу після послаблення обмежень. Але тоді навряд чи хтось думав, що локдаун може повторитися.

Однак поки обмеження не такі сильні, як навесні, не пізно підготуватися до ймовірного посилення карантину і зараз.

Пропонуємо п’ять головних принципів економії, щоб пережити локдаун.

1. Скоротіть витрати

Навіть якщо ваша робота може тривати дистанційно і ви не очікуєте проблем із заробітком під час локдауну, від втрати прибутків повністю або частково не застрахований ніхто. Економічна активність під час карантину падає, і будь-які проєкти можуть зупинитися.

Якщо у вас немає заощаджень, їх потрібно встигнути зробити зараз, щоб під рукою була певна сума «на чорний день».

Як заощадити, якщо відкладати гроші зазвичай не виходить? Передовсім переглянете структуру своїх витрат. Розділіть їх на обов’язкові, бажані та необов’язкові.

До обов’язкових віднесіть мінімально необхідний набір харчів і послуг (наприклад, оплата телефону), товарів першої необхідності (мийні засоби тощо), виплати за кредитом та ін.

Від необов’язкових витрат потрібно відмовитися вже зараз. Розваги, смаколики, нова техніка та одяг – це може почекати до кращих часів.

Тимчасово можна відмовитися і від бажаних витрат. До них, наприклад, можна віднести деякі витрати на транспорт (дві-три зупинки можна пройти пішки), подарунки на дні народження (у крайньому випадку обійтися символічними). Можливо, вдасться домовитися з банком про відстрочення виплат за кредитом або частково не заплатити за комунальні послуги (хоча все одно доведеться робити це пізніше).

Перегляньте свої звички. Якщо вчасно вимикати світло, перекривати кран, поки чистиш зуби, менше курити або базікати телефоном, теж можна непогано заощадити.

«Сім’ї будуть довше перебувати вдома і витрачати більше електроенергії, особливо взимку, як це відбувається зазвичай кожен сезон. Тому варто подбати про зменшення витрат на електроенергію. Можна заощадити до 50% витрат, якщо встановити двозонний лічильник, «розумні» розетки і LED-освітлення, а також використовувати енергоефективну побутову техніку не нижче класу А або А+. Наприклад, можна використовувати ультратонкі керамічні електрообігрівачі, а для установки двозонного лічильника замовити в інтернеті енергоефективні набори, в які відразу входить послуга установки «під ключ». Такі лічильники тарифікують електроенергію, яка споживається з 23:00 до 7:00, вдвічі дешевше, ніж удень», – коментує експерт з енергоефективності YASNO Антон Ковалишин.

2. Криза любить кеш

Зробіть мінімально потрібний запас харчів і виведіть у готівку частину грошей з картки. Продуктові магазини, певне, не закриють навіть під час найжорсткішого локдауну, але перебої з постачанням трапляються.

Готівка теж може знадобитися. Наприклад, на випадок хвороби, коли важко вийти до магазину. Потрібно врахувати, що ще далеко не всі служби доставки і продавці готові приймати гроші на картку. Та й проблеми з банками можливі, хоча попередній локдаун банківська система пройшла досить стабільно, стверджують в НБУ.

Витрати, пов’язані з купівлею довгострокових товарів, краще перенести на післякризовий період. У сім’ї повинен бути внутрішній резерв хоча б на тримісячний період. Потрібно мати запас харчових продуктів хоча б на кілька днів на випадок будь-якого форс-мажору.

«Криза любить кеш. Тож якщо у вас лежать гроші в банку, їх краще забрати і тримати вдома. Так, це теж ризик, але, з іншого боку, це дає змогу не залежати від якихось адміністративних дій держави», – говорить економічний експерт Олексій Кущ.

3. Подбайте про комфортні умови для віддаленої роботи

Багато офісних працівників залишається на віддаленій роботі ще з весни. Однак є й такі підприємства, які будуть закриватися, якщо іншого виходу вже не буде, в останній момент.

Якщо ваш заробіток безпосередньо залежить від можливості працювати віддалено, подбайте про організацію такої роботи заздалегідь – незалежно, найманий ви співробітник чи керівник.

Перевірте справність техніки (смартфон, ноутбук).

Перевірте якість зв’язку. Якщо ви вирішите переживати карантин у заміському будинку (у селі), можливо, треба провести туди надійний інтернет (під час весняного локдауну інтернет-провайдери в багатьох регіонах припинили під’єднання нових абонентів. Таке може статися і в разі введення нових обмежень.

Знайдіть зручні інструменти для дистанційної роботи та навчіться (навчіть колектив) ними користуватися заздалегідь. Це не тільки месенджери і платформи для відеозв’язку на кшталт Zoom або Google Meet, а й, наприклад, інструменти для віддаленого доступу до комп’ютера (TeamViewer, Remote Desktop), платформи для електронного документообігу тощо.

Для тих, хто заробляє продажем, незайве створити (або відродити забуті з весни) канали дистанційної комунікації з клієнтами (групи у вайбері або інстаграмі, інтернет-сторінки тощо. Ще є час поділитися цими контактами з клієнтами.

«Потрібно вже тепер розуміти ті вимоги і правила, які стосуються роботи малого бізнесу. І не тільки тому, що цього вимагає держава.

По-перше, всі дослідження доводять, що покупці, клієнти намагаються уникати тих місць, де нехтують санітарними нормами і створюють ризики.

По-друге, з досвіду Польщі можу сказати, що нині бізнес не просто закривається, як навесні. Він намагається знайти якісь компромісні рішення. Тому потрібно вивчити правила і подумати, як працювати за новими правилами.

Треба розуміти, що це дистанціювання, така форма роботи, коли продавці і покупці не бачать одне одного, будуть актуальні ще рік, а може, і більше.

Якщо карантин оголосять не зараз, то його оголосять пізніше, і в цих умовах потрібно знайти можливість працювати. Тому якщо ви ще не організували доставлення вашої продукції і можливості дистанційно працювати з вашими клієнтами, то ви повинні зробити це якомога швидше.

Обов’язково налагодіть онлайн-оплату, оскільки це теж допомагає зберегти клієнтуру. Якщо клієнти не зможуть фізично прийти до вас, вони мають хоча б знайти вас в інтернеті й оплатити свої замовлення.

Якщо хтось планував вийти на міжнародні майданчики, то це теж можна зробити саме тепер», – радить Надія Бедричук, член наглядової ради Української ради бізнесу, виконавчий директор Української асоціації прямого продажу.

4. Можливість заробити і перспективи

Якщо під час посилення карантину ваші прибутки падають, подумайте про додатковий заробіток. Наприклад, у такий час особливо потрібними стають служби доставлення, послуги таксі.

Кілька годин роботи ввечері або у вихідні можуть поправити ваше матеріальне становище, яке постраждало під час карантину.

Якщо ж ваша професія не дає змоги достатньо заробляти весь цей рік, це привід задуматися про зміну діяльності.

Багато експертів сьогодні говорять про те, що тенденції на ринку праці, які проявилися в зв’язку з коронавірусом, збережуться ще як мінімум рік, а то і більше.

«Кожній родині потрібен «резервний фонд». Якщо це сім’я з дітьми, то він має бути в розмірі хоча б 6 місяців покриття витрат. І цей резервний фонд якраз у таких ситуаціях і потрібно використовувати.

Тому що під час карантину хтось може недоотримувати прибутку, а хтось його взагалі втратить. Плюс взагалі потрібно дивитися, чи буде прибуток, скажімо, через 6 місяців. Тому що такі індустрії, як, наприклад, туризм, можуть відновлюватися набагато довше.

Тим, у кого резервного фонду немає, тепер доведеться активно шукати всі можливі варіанти підробітку», – говорить Любомир Остапів, засновник соціального проєкту «Сімейний бюджет».

5. Залишайтеся людьми

Як свідчить наша історія, у важкі часи українці зазвичай активніше, ніж завжди, починають допомагати тим, хто потрапив у біду. Сьогодні в Україні теж багато тих, хто потребує допомоги та підтримки.

Незважаючи на режим суворої економії, який потрібно «включити» нині, не відмовляйте в допомозі тим, хто поруч і кому гірше, ніж вам. Але потрібно чітко визначити для себе ту суму, яку ви можете позичити або віддати безповоротно без шкоди для своєї сім’ї.

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