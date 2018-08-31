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    На Лісовому проспекті домушники винесли з квартири дорогі прикраси

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    Викрадені ювелірні прикраси - На Лісовому проспекті домушники винесли з квартири дорогі прикраси
    Викрадені ювелірні прикраси

    Зловмисниками виявилися місцеві жителі, раніше судимі за крадіжки та грабежі

    До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку з квартири на проспекті Лісовому. Інформацію про злочин передали всім патрулям, а на виклик виїхала слідчо-оперативна група.

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, неподалік від місця скоєння злочину наряд поліції помітив двох підозрілих чоловіків та зупинив для перевірки. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у них викрадені речі. Для з’ясування обставин їх доставили до територіального відділку поліції. 

    Поліцейські встановили, що зловмисники проникли у помешкання шляхом підбору ключа. Звідти викрали годинник, золоті прикраси і два мобільних телефони. 

    Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 31-річний та 36-річний кияни, раніше судимі за крадіжки та грабежі.

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    На Лісовому проспекті домушники винесли з квартири дорогі прикраси
    На Лісовому проспекті домушники винесли з квартири дорогі прикраси
    На Лісовому проспекті домушники винесли з квартири дорогі прикраси

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину передбачено до шести років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, за минулу добу до органів внутрішніх справ столиці надійшло 498 повідомлень про скоєння злочинів.

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