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    На Лівому березі столиці палають автомобілі (відео)

    На Лівому березі столиці палають автомобілі (відео)
    фото скріншот відео

    Точну причину загорання ДСНС не повідомила

    У Дарницькому районі Києва увечері, 26 травня, сталася пожежа на автомобільному штрафмайданчику. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Точну причину загорання у відомстві наразі не назвали.

    Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила «Суспільному», що горять сім легкових автомобілів в Дарницькому районі, на місці працюють рятувальники. За її словами, постраждалих внаслідок пожежі немає, а причини встановлюватимуть правоохоронці.

    Очевидці в Києві кажуть, що дим видно з правого берега. Станом на 20:30 в Києві оголошено сигнал повітряної тривоги.

    Як повідомлялося, 24 травня близько 20:35 сталась пожежа у закладі громадського харчування на вул. Маршала Тимошенка, 18 в Оболонському районі Києва.

    До слова, у ніч на 25 травня в Москві виникла пожежа у храмі Петра та Павла, зведеному в 17 столітті. Площа пожежі досягла 150 квадратних метрів.

    Теги: пожежа росія окупанти Київ війна автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    На Лівому березі столиці палають автомобілі (відео)